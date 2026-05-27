Залізниця та вантажівки наростили вантажообіг до 104 мільйонів тонн за чотири місяці 2026 року

Вантажні перевезення продемонстрували впевнене зростання за перші чотири місяці поточного року. За чотири місяці 2026 року перевезено понад 104 мільйони тонн вантажів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держстату.

Протягом січня-квітня 2026 року обсяги транспортування товарів та сировини суттєво випередили показники минулого року, попри загальне просідання пасажирського сектору.

Залізниця та вантажівки забезпечили приріст логістики

Загалом за чотири місяці 2026 року було перевезено 104,4 мільйона тонн вантажів. Це на 5,0% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, що свідчить про пожвавлення бізнесу та стабільну роботу логістичних маршрутів.

Основний обсяг роботи виконали два ключові види транспорту:

Залізничний транспорт вийшов на перше місце з показником 48,0 мільйона тонн.

вийшов на перше місце з показником 48,0 мільйона тонн. Автомобільний транспорт майже зрівнявся з лідером, забезпечивши перевезення 45,9 мільйона тонн вантажів.

Пасажирський транспорт втрачає клієнтів

На тлі зростання логістики, сфера пасажирських перевезень демонструє негативну динаміку.

За січень-квітень 2026 року послугами пасажирського транспорту скористалися 658,8 мільйона осіб, що на 7,0% менше порівняно з минулим роком.

У пасажирському сегменті найбільше навантаження припало на автомобільний транспорт, який перевіз 315,0 мільйона людей.

Друге місце за популярністю посіли тролейбуси, якими скористалися 145,9 мільйона пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 червня підвищує вартість низки послуг, пов’язаних із вантажними перевезеннями за вільними тарифами. Зміни стосуються сервісів логістичного супроводу та використання спеціалізованого рухомого складу.