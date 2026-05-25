Українські перевізники масово купують нові європейські тягачі: у квітні ринок злетів на 63%

У квітні український ринок сідлових тягачів продемонстрував стрімке зростання, забезпечивши 1414 реєстрацій. Головним рушієм став імпорт нової техніки, який зріс майже на дві третини порівняно з березнем через оновлення парку великими логістичними компаніями під довгострокові європейські контракти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок тягачів

Внутрішній перепродаж тягачів у квітні сформував 814 реєстрацій. Показник зменшився відносно березня на 3,8%, але в річному вимірі цей сектор зріс на 19,7%. Середній вік машин у цьому сегменті становить 14,5 років. Лідером внутрішніх угод став DAF XF із результатом у 240 машин. Наступні позиції посіли MAN TGX із показником 119 одиниць, Volvo FH із результатом 107 штук.

Моделі Renault Magnum, Renault Premium та MAN TGA також мають попит серед внутрішніх перевізників для обслуговування аграрного сектору, перевезення будівельних матеріалів та внутрішніх маршрутів.

Імпорт вживаної техніки

Сегмент свіжопригнаних тягачів із пробігом досяг 494 одиниць, що майже на 10% більше за показники березня. Порівняно з квітнем минулого року імпорт зріс на 23,5%. Середній вік пригнаних машин становить 9,7 років, перевізники купують техніку стандарту Євро-6 для міжнародних рейсів. Перше місце у рейтингу утримує DAF XF із результатом 153 штуки. На другому місці перебуває MAN TGX із показником 124 машини. Третю позицію займає Scania R-Series із кількістю 69 одиниць, а Volvo FH — четверту з результатом у 33 авто. Також у списку присутні магістральні версії MAN TGS, DAF CF та Renault T-Truck.

Нові вантажівки та поява брендів з Азії

Сектор нових сідлових тягачів зріс на 63,1% відносно березня та на 53,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За місяць українські номери отримали 106 нових вантажівок. Лідером первинного ринку став Mercedes-Benz Actros із результатом у 26 одиниць. Другу і третю позиції розділили Volvo FH та MAN TGX із показником по 15 машин кожен. Бренд Renault опинився на зайняв четверте і п’яте місця з зареєстрацією по 13 тягачів серій T та C. Також зафіксовано появу двох китайських важких тягача Jiefang JP6 від концерну FAW та двох турецьких магістральника Ford F-Max.

Нагадаємо, у березні 2026 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, включаючи вантажівки та спецтехніку, було реалізовано 1085 одиниць техніки.