Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські перевізники масово купують нові європейські тягачі: у квітні ринок злетів на 63%

DAF XF
Перевізники масово купують нові європейські тягачі

У квітні український ринок сідлових тягачів продемонстрував стрімке зростання, забезпечивши 1414 реєстрацій. Головним рушієм став імпорт нової техніки, який зріс майже на дві третини порівняно з березнем через оновлення парку великими логістичними компаніями під довгострокові європейські контракти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок тягачів

Внутрішній перепродаж тягачів у квітні сформував 814 реєстрацій. Показник зменшився відносно березня на 3,8%, але в річному вимірі цей сектор зріс на 19,7%. Середній вік машин у цьому сегменті становить 14,5 років. Лідером внутрішніх угод став DAF XF із результатом у 240 машин. Наступні позиції посіли MAN TGX із показником 119 одиниць, Volvo FH із результатом 107 штук.

Моделі Renault Magnum, Renault Premium та MAN TGA також мають попит серед внутрішніх перевізників для обслуговування аграрного сектору, перевезення будівельних матеріалів та внутрішніх маршрутів.

Фото 2 — Українські перевізники масово купують нові європейські тягачі: у квітні ринок злетів на 63%

Імпорт вживаної техніки

Сегмент свіжопригнаних тягачів із пробігом досяг 494 одиниць, що майже на 10% більше за показники березня. Порівняно з квітнем минулого року імпорт зріс на 23,5%. Середній вік пригнаних машин становить 9,7 років, перевізники купують техніку стандарту Євро-6 для міжнародних рейсів. Перше місце у рейтингу утримує DAF XF із результатом 153 штуки. На другому місці перебуває MAN TGX із показником 124 машини. Третю позицію займає Scania R-Series із кількістю 69 одиниць, а Volvo FH — четверту з результатом у 33 авто. Також у списку присутні магістральні версії MAN TGS, DAF CF та Renault T-Truck.

Фото 3 — Українські перевізники масово купують нові європейські тягачі: у квітні ринок злетів на 63%

Нові вантажівки та поява брендів з Азії

Сектор нових сідлових тягачів зріс на 63,1% відносно березня та на 53,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За місяць українські номери отримали 106 нових вантажівок. Лідером первинного ринку став Mercedes-Benz Actros із результатом у 26 одиниць. Другу і третю позиції розділили Volvo FH та MAN TGX із показником по 15 машин кожен. Бренд Renault опинився на зайняв четверте і п’яте місця з зареєстрацією по 13 тягачів серій T та C. Також зафіксовано появу двох китайських важких тягача Jiefang JP6 від концерну FAW та двох турецьких магістральника Ford F-Max.

Фото 4 — Українські перевізники масово купують нові європейські тягачі: у квітні ринок злетів на 63%

Нагадаємо, у березні 2026 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, включаючи вантажівки та спецтехніку, було реалізовано 1085 одиниць техніки.

Автор:
Тетяна Ковальчук