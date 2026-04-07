Ринок нових вантажівок в Україні зріс у березні на 23%

У березні 2026 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, включаючи вантажівки та спецтехніку, було реалізовано 1085 одиниць техніки.

Порівняно з лютим попит зріс на 23%, а у річному вимірі — на 6% відносно березня 2025 року. Таким чином, ринок продовжує поступове відновлення та демонструє позитивну динаміку.

Загалом від початку 2026 року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнили 2911 нових машин. Це майже на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідером ринку у березні стала Renault із результатом 179 проданих автомобілів. До п’ятірки також увійшли Volkswagen (112 авто), Citroën (93 авто), Fiat (87 авто) та Opel (78 авто).

Експерти пов’язують зростання попиту з поступовим пожвавленням економічної активності, а також потребами бізнесу в оновленні автопарку.

Зауважимо, ринок вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни, без урахування сідлових тягачів, у лютому 2026 року продемонстрував суттєві зміни. Статистика свідчить про скорочення активності в більшості сегментів, що відображає обережність бізнесу щодо інвестицій у важку техніку на тлі високої бази порівняння минулого року.