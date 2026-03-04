- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Скільки нових вантажівок придбали українці у лютому: топ-5 моделей
У лютому українці придбали 880 нових вантажних та спеціальних автомобілів. Це на 4% перевищує показник лютого минулого року, проте на 7% менше порівняно з січнем поточного року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укравтопром".
Лідером ринку за підсумками лютого став бренд Renault із результатом 150 автівок. До першої п'ятірки також увійшли:
- Peugeot — 106 одиниць;
- Opel — 72 одиниці;
- Citroen — 63 одиниці;
- Toyota — 61 одиниця.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1826 нових машин, що майже відповідає результату за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, у січні 2026 року ринок вантажних автомобілів в Україні очікувано просів у порівнянні з груднем через сезонний фактор. Продажі нових авто склали 211 одиниць, причому більшість із них — 169 — виготовлені або переобладнані в Україні. Чистий імпорт нової техніки обмежився 42 машинами і впав майже на дві третини у порівнянні з минулим роком, тоді як українське виробництво зросло на 17,4%.