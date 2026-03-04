Запланована подія 2

Сколько новых грузовиков приобрели украинцы в феврале: топ-5 моделей

грузовики
В феврале спрос на новые коммерческие авто увеличился / Freepik

В феврале украинцы приобрели 880 новых грузовых и специальных автомобилей. Это на 4% превышает показатель февраля прошлого года, однако на 7% меньше, чем в январе текущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укравтопром".

Лидером рынка по итогам февраля стал бренд Renault с результатом 150 автомобилей. В первую пятерку также вошли:

  • Peugeot - 106 единиц;
  • Opel – 72 единицы;
  • Citroen - 63 единицы;
  • Toyota – 61 единица.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1826 новых машин, что почти соответствует результату за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в январе 2026 года рынок грузовых автомобилей в Украине ожидаемо просел по сравнению с декабрем из - за сезонного фактора . Производители новых авто составили 211 единиц, причем большинство из них — 169 — изготовлены или переоборудованы в Украине. Чистый импорт новой техники ограничился 42 машинами и упал почти на две трети по сравнению с прошлым годом, в то время как украинское производство выросло на 17,4%.

Автор:
Татьяна Ковальчук