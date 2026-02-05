Рынок новых грузовиков в Украине: сколько автомобилей продано в январе

В январе на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 946 авто.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Продажа новых грузовиков.

По сравнению с январем прошлого года спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 3%.

Лидером рынка по итогам месяца стал Renault с результатом 157 проданных автомобилей, что на 29% меньше, чем в прошлом. Второе место занял Citroën – 94 авто, что на 21% больше в годовом измерении. Третью позицию занял Peugeot, продемонстрировавший самые высокие темпы роста – 93 реализованных авто, или +221%.

В пятерку лидеров также вошли JAC с показателем 66 проданных автомобилей (+89%) и Fiat – 60 единиц (+30%).

Напомним, система взвешивания в движении WIM в 2025 году принесла в государственный бюджет почти 118 млн. грн. и защитила сотни километров дорог от разрушений.