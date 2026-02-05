Запланована подія 2

Ринок нових вантажівок в Україні: скільки авто продали у січні

вантажівки, транспортна компанія
Скільки нових вантажівок продали в Україні у січні? / Shutterstock

У січні на українському ринку нових комерційних автомобілів, включно з вантажівками та спецтехнікою, було реалізовано 946 авто. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує "Укравтопром".

Продажі нових вантажівок

Порівняно з січнем минулого року, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.

Лідером ринку за підсумками місяця став Renault із результатом 157 проданих автомобілів, що на 29% менше, ніж торік. Друге місце посів Citroën - 94 авто, що на 21% більше у річному вимірі. Третю позицію зайняв Peugeot, який продемонстрував найвищі темпи зростання - 93 реалізовані авто, або +221%.

До п’ятірки лідерів також увійшли JAC із показником 66 проданих автомобілів (+89%) та Fiat - 60 одиниць (+30%).

Нагадаємо, система зважування в русі WIM у 2025 році принесла до державного бюджету майже 118 млн грн та захистила сотні кілометрів доріг від руйнувань. 

Автор:
Ольга Опенько