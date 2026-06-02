На Закарпатті збудують новий логістичний хаб біля кордонів з Угорщиною та Словаччиною

логістичний хаб GOL
Global Ocean Link збудує новий логістичний хаб / Фото: GOL

Міжнародна логістична група Global Ocean Link (GOL) збудує склад у селі Соломоново на Закарпатті, поруч із кордонами Угорщини та Словаччини. Об'єкт матиме формат логістичного комплексу класу A+. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Компанія розглядає цей проєкт не лише як складську нерухомість, а як інфраструктурний хаб для управління товарними потоками між Україною та ЄС. Комплекс буде орієнтований на логістику, дистрибуцію, e-commerce, 3PL/4PL-сервіси, легке виробництво й пакування.

Головна перевага проєкту полягає в його розташуванні поблизу основних транспортних вузлів:

  • 2 км до кордону з Угорщиною; 
  • 2,9 км до кордону зі Словаччиною; 
  • 2,3 км до терміналу "Чоп-Ліски", де стикуються європейська та українська залізничні колії; 
  • прямий доступ до автомобільних трас М 06 та Е 50.

Загальна площа земельної ділянки під будівництво становить 3,6 га, а площа самого комплексу перевищить 13,5 тис. м². Технічні параметри проєкту передбачають будівництво складу висотою 10 метрів, встановлення 16 докових воріт, створення інфраструктури для вантажного транспорту та можливість подальшого розширення об'єкта. Введення в експлуатацію першої секції заплановане на 2026 рік, а запуск другої черги — на 2027 рік.

Компанія планує використовувати комплекс як платформу для стратегічної співпраці з ширшим колом партнерів:

  • 3PL/4PL-операторами; 
  • трейдерами; 
  • ритейлерами та дистриб'юторами; 
  • виробничими компаніями; 
  • аграрним сектором; 
  • фармацевтичним бізнесом; 
  • іншими учасниками міжнародних ланцюгів постачання.

Нагадаємо, попри війну та руйнування інфраструктури, українська транспортно-логістична галузь продовжує адаптуватися й розвиватися. Станом на початок жовтня 2025 року в Україні діють 260,4 тис. компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у сфері транспорту та логістики, які не перебувають у процесі припинення.

Автор:
Тетяна Ковальчук