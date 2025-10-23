Логістика України відновлюється: у III кварталі кількість нових бізнесів зросла вдвічі

Попри війну та руйнування інфраструктури, українська транспортно-логістична галузь продовжує адаптуватися й розвиватися. Станом на початок жовтня 2025 року в Україні діють 260,4 тис. компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у сфері транспорту та логістики, які не перебувають у процесі припинення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітичної системи YC.Market.

Згідно з даними дослідження, у III кварталі 2025 року кількість нових логістичних ФОП зросла удвічі – зареєстровано 8,3 тис. підприємців проти 4,1 тис. у попередньому кварталі. Також пожвавилася реєстрація компаній – +11,7% до другого кварталу. Водночас кількість закриттів зменшилась: діяльність припинили лише 34 компанії та 4,3 тис. ФОП, що істотно менше, ніж на початку року.

Після різкого падіння активності на початку повномасштабної війни у 2022 році, сектор поступово відновлює позиції. Бізнеси переорієнтували логістичні маршрути на залізницю та автотранспорт, перемістили склади у безпечні регіони й впровадили цифрові рішення.

Хоча чистий приріст ФОП у 2025 році залишається найнижчим за останні п’ять років (баланс між відкриттями та закриттями близький до нуля), експерти відзначають ознаки стабілізації ринку.

У третьому кварталі 2025 року зареєстровано 612 нових компаній та 8 262 ФОП у галузі логістики й транспорту. Це удвічі більше, ніж у другому кварталі, і на 111% більше, ніж у тому ж періоді 2024 року.

Водночас кількість бізнесів, що припинили діяльність, помітно зменшилася — лише 34 компанії та 4 342 ФОП, що на 15–30% нижче попередніх кварталів.

Таким чином, на одного закритого ФОП припадає вже майже два нових, тоді як на початку року ситуація була протилежною — три закриття на кожну нову реєстрацію.

За підсумками 9 місяців 2025 р. кількість діючих логістичних компаній в Україні продовжила зростати, хоча й дещо повільніше, ніж торік – на кінець вересня в Україні налічувалося понад 69,5 тис. юридичних осіб у сфері транспорту та логістики.

Кількість ФОП у галузі, навпаки, зазнала стагнації – за три квартали 2025-го число ФОП з основним видом діяльності у сфері логістики та перевезень не продемонструвало істотного приросту (на початок жовтня їх було близько 190 тис., майже стільки ж, скільки й на початку року).

Географія логістичного бізнесу в Україні

Логістичний сектор охоплює практично всю територію України, однак найбільша концентрація компаній і підприємців зосереджена у кількох ключових областях. 10 регіонів об’єднують понад 70% усіх логістичних компаній та приблизно 55% ФОП, які працюють у сфері транспорту та перевезень.

Безперечним лідером залишається Київ. У столиці зареєстровано 18 931 логістичну компанію (27% від усіх по Україні) та 15 986 фізичних осіб-підприємців (8% від загальної кількості). Сукупно це майже 35 тисяч бізнесів, що працюють у транспортно-логістичній галузі.

Столиця концентрує основні корпоративні офіси, логістичні оператори та головні склади великих компаній, залишаючись ядром ринку.

На другому місці — Дніпропетровська область, де функціонує 5 042 компанії і 13 884 ФОП, разом близько 18,9 тисяч суб’єктів господарювання. Такий показник пояснюється роллю регіону як одного з ключових промислових і торговельних вузлів країни, через який проходять головні транспортні коридори.

Третю позицію посідає Одеська область із сукупно 18,3 тис. активних компаній та підприємців, що зумовлено близькістю до портів і важливими міжнародними маршрутами.

Львівщина — на четвертому місці з показником 16,6 тис. логістичних бізнесів. Західний регіон став важливим логістичним хабом у воєнний період: сюди переїхала частина перевізників, складських операторів і дистрибуційних компаній, які шукали безпечніші умови роботи.

Київська область (без урахування столиці) замикає топ-5, маючи понад 16,1 тис. активних суб’єктів господарювання.

До регіонів із високою концентрацією логістичного бізнесу також входять Харківська область (приблизно 14,5 тис. компаній і ФОП) та Вінницька область (близько 9,7 тис.). Водночас решта областей мають суттєво нижчі показники: у кожній з них активно працюють менше ніж 8 тис. логістичних бізнесів. Найнижчу ділову активність фіксують у прифронтових регіонах та областях із традиційно слабким підприємницьким потенціалом.

Структура бізнесу: великі компанії у центрах, малі — у регіонах

Аналіз географічної структури показує істотну різницю між регіонами. У Києві та промислових центрах переважають юридичні особи, тобто великі компанії та оператори. Натомість у периферійних і аграрних областях домінують ФОП — дрібні приватні перевізники, складські посередники та локальні транспортні фірми.

Для порівняння: у столиці на одну логістичну компанію припадає менше одного підприємця, тоді як у більшості західних регіонів співвідношення зворотне — на одну компанію припадає двоє-троє ФОП.

Ця різниця відображає як структуру економіки регіонів, так і характер розвитку бізнесу: великі корпорації сконцентровані біля магістралей і логістичних хабів, а малі підприємці утримують гнучкі локальні перевезення у регіонах.

Топ-15 логістичних компаній України за доходом у 2024 році

Логістичний сектор України охоплює широкий спектр діяльності — від залізничних та автомобільних перевезень до авіації, кур’єрської доставки та управління складами. За даними фінансової звітності, топ-15 компаній галузі у 2024 році сумарно заробили 233,6 млрд грн.

Лідер — АТ "Укрзалізниця", чий дохід за рік склав 108,1 млрд грн, що на 20,5% більше, ніж у 2021 році. Державний перевізник та власник залізничної інфраструктури забезпечує значну частину вантажопотоку країни, особливо після переорієнтації експорту з морських портів на залізницю.

На другій позиції — ТОВ "Нова пошта", провідна приватна кур’єрська служба, з доходом 48,5 млрд грн, що вдвічі перевищує показники довоєнного 2021 року. Компанія активно розширює мережу за кордоном (16 країн Європи) і продовжує інвестувати в інфраструктуру.

Третє місце — АТ "Укрпошта" із доходом 13,6 млрд грн, що на 16,2% більше, ніж у 2021 році. Хоча національний оператор поступається приватним конкурентам за обсягами, він зберігає стратегічну роль, доставляючи пошту навіть у віддалені регіони.

До топ-10 увійшли також:

ТОВ " Логістик Юніон " — 8,5 млрд грн. Компанія групи АТБ надає послуги складського зберігання та дистрибуції для продуктової мережі.

— 8,5 млрд грн. Компанія групи АТБ надає послуги складського зберігання та дистрибуції для продуктової мережі. ТОВ " Лемтранс " — 7,6 млрд грн. Приватний оператор вантажних залізничних вагонів групи СКМ Ріната Ахметова, що перевозить вугілля, руду, будматеріали та інші масові вантажі.

— 7,6 млрд грн. Приватний оператор вантажних залізничних вагонів групи СКМ Ріната Ахметова, що перевозить вугілля, руду, будматеріали та інші масові вантажі. ДП " Адміністрація морських портів України " (7 млрд грн). Незважаючи на блокаду частини портів, АМПУ забезпечує навігацію, безпеку та розвиток портових потужностей на Чорному та Азовському морях.

(7 млрд грн). Незважаючи на блокаду частини портів, АМПУ забезпечує навігацію, безпеку та розвиток портових потужностей на Чорному та Азовському морях. ТОВ " Нео-Транс " (6,6 млрд грн), компанія групи NOVA, що спеціалізується на перевезеннях і експедиційних послугах.

(6,6 млрд грн), компанія групи NOVA, що спеціалізується на перевезеннях і експедиційних послугах. КП " Київський метрополітен " (6 млрд грн) та КП " Київпастранс " (5,3 млрд грн). Хоча основна функція цих підприємств — пасажирські перевезення, за доходами вони входять до найбільших транспортних операторів країни.

(6 млрд грн) та (5,3 млрд грн). Хоча основна функція цих підприємств — пасажирські перевезення, за доходами вони входять до найбільших транспортних операторів країни. ПП " КТ Трейдінг " (4,9 млрд грн), що забезпечує транспортну галузь паливом та ресурсами.

Логістична галузь України, попри складні умови війни, демонструє ознаки структурного відновлення. Зростання кількості нових бізнесів, стабілізація ринку праці та розвиток корпоративних логістичних груп свідчать про адаптацію сектора до нової реальності. Аналітики прогнозують, що у 2026 році ринок може вийти на помірне зростання за рахунок активізації малого бізнесу та інвестицій у транспортну інфраструктуру.

Експерти очікують, що у 2026 році чистий приріст ФОП у логістиці знову стане позитивним, а ринок продовжить помірне зростання. Потенційні точки росту — розвиток внутрішніх логістичних хабів, розширення e-commerce, а також нові інвестиції у залізничну та складську інфраструктуру.

Додамо, у Київській області відкрили виробничо-логістичний комплекс "Контейнерний термінал Фастів", який посилить залізничну логістику та інтеграцію українського бізнесу в міжнародні ланцюги постачання.