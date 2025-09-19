У Київський області відкрили контейнерний термінал: забезпечить логістику з портами ЄС (ФОТО)

У місті Фастів Київської області відкрили виробничо-логістичний комплекс "Контейнерний термінал Фастів", який посилить залізничну логістику та інтеграцію українського бізнесу в міжнародні ланцюги постачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська митниця.

Нові маршрути до портів ЄС

Зазначається, на об’єкті створено сучасну інфраструктуру: обладнано дві залізничні колії та контейнерний майданчик.

Завершена залізнична інфраструктура дає змогу приймати потяги повної довжини та забезпечувати операції з навантаження й розвантаження.

Крім того, розташування та технічні можливості термінала дозволяють організувати регулярні контейнерні маршрути як до портів України (зокрема Одеси), так і до європейських портів — Гданська, Гамбурга, Трієста та інших, що відкриває додаткові можливості для експортерів та імпортерів.

"Термінал у Фастові, що здатний обробляти значні обсяги вантажів щороку та організовувати маршрути до ЄС, створює нові можливості для бізнесу у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Митниця зі свого боку забезпечить належні умови для швидкого та якісного митного оформлення", - заявив начальник Київської митниці Сергій Сілюк.

Він додав, що відкриття комплексу сприятиме розвитку Київщини та оптимізації логістичних ланцюгів, підвищенню конкурентоспроможності українських виробників і посиленню інтеграції в європейські ринки.

Нагадаємо, у Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.