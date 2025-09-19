Запланована подія 2

В Киевской области открыли контейнерный терминал: обеспечит логистику с портами ЕС (ФОТО)

контейнерный терминал
В Фастове открыли контейнерный терминал. Фото: Киевская таможня

В городе Фастов в Киевской области открыли производственно-логистический комплекс "Контейнерный терминал Фастов", который усилит железнодорожную логистику и интеграцию украинского бизнеса в международные цепи поставок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская таможня.

Новые маршруты в порты ЕС

Отмечается, на объекте создана современная инфраструктура: оборудованы два железнодорожных пути и контейнерная площадка.

Завершенная железнодорожная инфраструктура позволяет принимать поезда полной длины и обеспечивать операции по погрузке и разгрузке.

Кроме того, расположение и технические возможности терминала позволяют организовать регулярные контейнерные маршруты как в порты Украины (в том числе в Одессу), так и в европейские порты — Гданьск, Гамбург, Триест и другие, что открывает дополнительные возможности для экспортеров и импортеров.

"Терминал в Фастове, способный обрабатывать значительные объемы грузов ежегодно и организовывать маршруты в ЕС, создает новые возможности для бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности. Таможня со своей стороны обеспечит надлежащие условия для быстрого и качественного таможенного оформления", - заявил начальник Киевской таможни Сергей Силюк.

Он добавил, что открытие комплекса будет способствовать развитию Киевской области и оптимизации логистических цепей, повышению конкурентоспособности украинских производителей и усилению интеграции в европейские рынки.

Напомним, в Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта - "Контейнерный терминал Винница", который станет ключевым логистическим звеном для перевозок в центральной части Украины.

Автор:
Светлана Манько