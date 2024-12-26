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В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)

В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта
Фото: Андрей Очеретный, facebook

В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта — "Контейнерный терминал Винница", который станет ключевым логистическим звеном для перевозок в центральной части Украины.

Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный.

По его словам, 24 декабря состоялась первая контейнерная отправка груза в Одессу.

Очеретный напомнил, что компания "Лемтранс" инвестировала в этот объект свыше 15 млн долларов.

В общем, пропускная способность "Контейнерный терминал Винница" составляет примерно 20 тыс. TEU/год и рассчитана на перевозку таких товаров, как нишевые зерновые культуры и переливные грузы (в частности, масло).

Фото 2 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 3 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 4 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 5 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 6 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 7 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 8 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 9 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)
Фото 10 — В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта (ФОТО)

"С открытием этого порта в Виннице, имеющей хорошее географическое размещение, увеличится количество экономических связей и возможностей для развития внешней торговли. Важно, что благодаря таким площадкам Украина может вдвое больше экспортировать, чем импортировать", — подчеркнул Очеретный.

Отметим, что компания "Лемтранс", которая является крупнейшим частным оператором железнодорожного подвижного состава Украины, принадлежит группе СКМ Рината Ахметова. Компания занимается организацией перевозок собственным подвижным составом, предоставлением транспортно-экспедиторских услуг и ремонтом подвижного состава.

Контейнерный терминал Винница соединит центральные регионы страны с портами Большой Одессы и через контейнерный терминал Мостиска со странами ЕС. По сути, это логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, только не на море, а на суше.

Напомним, на реке Тиса в Закарпатье хотят построить порт с мультимодальным терминалом. Благодаря этому можно будет организовать международные перевозки Тисой с выходом в более крупные судоходные реки.

Автор:
Светлана Манько