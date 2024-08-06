В Винницкой области достраивают "сухой порт": когда заработает (ФОТО)

В Винницкой области достраивают "сухой порт" — железнодорожный терминал, соединяющий центральные регионы страны с портами Большой Одессы и через контейнерный терминал Мостиска со странами ЕС. Сумма инвестиций в проект составляет более 15 млн долларов.

Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный.

По его словам, первая очередь строительства началась весной 2024 года.

Когда введут в эксплуатацию

На первом этапе возведения "сухого порта" будет построена железнодорожная инфраструктура и первая контейнерная площадка пропускной способностью около 30 тыс. TEU/год. Между тем, как 2000 TEU – это емкость контейнерного состава, который также будет построен на данном этапе.

Фото: Андрей Очеретный/Фейсбук

Уже готова часть железнодорожных путей, весоизмерительная система, а также складское помещение на 3,5 тыс. кв. м.

"Сухой порт" планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Здесь трудоустроят около 50 человек, сейчас ищут механизаторов. В общей сложности планируют создать 100 рабочих мест.

Фото: Андрей Очеретный/Фейсбук

Логистический хаб за $15 млн

"По сути, это логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, только не на море, а на суше. Это будет железнодорожный терминал, который улучшит оперативную перевозку и обработку груза, а заодно и экспортный и импортный потенциал нашего государства. Он поможет связать центральные регионы страны с портами большой Одессы и через контейнерный терминал Мостиска со странами ЕС", — отметил Очеретный.

Он добавил, что сумма частных инвестиций в винницкий объект составляет более 15 млн долларов.

Фото: Андрей Очеретный/Фейсбук

Как сообщил Очеретный, при строительстве используются материалы отечественного производства.

"Щебень и бетон — винницкий, гневанский шпалы и рельсы из Днепра, а "весовая" из релокированного к нам предприятия из Харькова", — подытожил заместитель винницкого городского головы.

Напомним, на реке Тиса в Закарпатье хотят построить порт с мультимодальным терминалом. Благодаря этому можно будет организовать международные перевозки Тисой с выходом в более крупные судоходные реки.