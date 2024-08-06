На Вінниччині добудовують "сухий порт": коли запрацює (ФОТО)

У Вінницькій області добудовують "сухий порт" — залізничний термінал, який поєднає центральні регіони країни з портами Великої Одеси і через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС. Сума інвестицій в проєкт становить понад 15 млн доларів.

Про це повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

За його словами, перша черга будівництва розпочалася навесні 2024 року.

Коли введуть в експлуатацію

На першому етапі зведення "сухого порту" буде побудовано залізничну інфраструктуру і перший контейнерний майданчик пропускною спроможністю близько 30 тис. TEU/рік. Тим часом, як 2000 TEU - це місткість контейнерного складу, який також буде побудований на даному етапі.

Фото: Андрій Очеретний/Фейсбук

Наразі вже готова частина залізничних колій, ваговимірювальна система, а також складське приміщення на 3,5 тис. кв. м.

"Сухий порт" планують ввести в експлуатацію в третьому кварталі поточного року. Тут працевлаштують близько 50 осіб, зараз шукають механізаторів. Загалом планують створити 100 робочих місць.

Фото: Андрій Очеретний/Фейсбук

Логістичний хаб за понад $15 млн

"По суті, це логістичний хаб з відповідною інфраструктурою, тільки не на морі, а на суходолі. Це буде залізничний термінал , який покращить оперативне перевезення та обробку вантажу, а заразом і експортний та імпортний потенціал нашої держави. Він допоможе зв’язати центральні регіони країни з портами великої Одеси та через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС", - зауважив Очеретний.

Він додав, що сума приватних інвестицій у вінницький об’єкт складає понад 15 млн доларів.

Фото: Андрій Очеретний/Фейсбук

Як повідомив Очеретний, на будівництві використовують матеріали вітчизняного виробництва.

"Так, щебінь та бетон - вінницький, гніванські шпали та рейки з Дніпра, а "вагова" з релокованого до нас підприємства з Харкова", - підсумував заступник вінницького міського голови.

Нагадаємо, на річці Тиса на Закарпатті хочуть побудувати порт із мультимодальним терміналом. Завдяки цьому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.