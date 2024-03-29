На березі річки Тиса на Закарпатті планують побудувати порт з мультимодальним терміналом: що відомо

На річці Тиса на Закарпатті хочуть побудувати порт із мультимодальним терміналом. Завдяки цьому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

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Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, до ОВА із запитом про виділення земельної ділянки для такого об’єкта звернулося державне підприємство "Адміністрація річкових портів".

Зауважимо, що мультимодальний термінал – це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо.

Він може бути розташований на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.

Як стверджують в ОВА, завдяки реалізації цього проєкту можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

"Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити", - зауважив Білецький.

Фото: перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький

Він додав, що наразі в ОВА вивчають документальну базу, проблемні питання та комунікують з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту.

Про строки та необхідні інвестиції у реалізацію проєкту будівництва річкового порту не повідомляється.

ДОВІДКА:

Річка Тиса є однією з найбільших річок в Україні та Європі. Її довжина складає близько 965 кілометрів. Річка бере свій початок у верхів'ях Карпат, на південному схилі гори Піп Іван (2 028 метрів) в Івано-Франківській області на території України. Далі Тиса протікає через Угорщину, Словаччину, Сербію та Румунію. Впадає у річку Дунай на території Сербії, що є важливою точкою для формування водного ресурсу та гідрологічного режиму цієї області Центральної Європи. Загальна довжина річки Тиса в межах України становить 265 км.

Річкові перевезення в Україні

З початком повномасштабної війни Україна активно почала розвивати річкове судноплавство через порти на Дунаї.

З початку 2024 року станом на початок березня через Дунайські порти експортовано 3,7 млн тонн вантажів, з них 2,5 млн тонн – зернові культури та олія.

А у 2023 році вантажообіг через порти Дунаю досягнув рекордних показників. Упродовж 2023 року через порти пройшло понад 29 мільйонів тонн вантажів, що становить приріст у майже 6 разів порівняно з довоєнним періодом.

Україна розпочинає модернізацію річкового флоту Українського Дунайського пароплавства (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).