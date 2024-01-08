Минулого року вантажообіг через дунайські порти досягнув рекордних показників

У 2023 році вантажообіг через порти Дунаю досягнув рекордних показників. Упродовж 2023 року через порти пройшло понад 29 мільйонів тонн вантажів, що становить приріст у майже 6 разів порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кількість суднозаводів також зросла вдвічі, досягнувши 13 045 одиниць порівняно з 8 944 у 2022 році.

Голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин зазначив, що саме нестабільна безпекова ситуація в Чорному морі підкреслила важливість Дунайських портів як одного з надійних експортних маршрутів.

За його словами, у співпраці з бізнесом було запущено 23 точки перевалки, і планується реалізація ще 15 таких інвестиційних проєктів у портах Ізмаїлу та Рені.

Протягом 2022-2023 років було суттєво покращено прохідність суден через днопоглиблювальні роботи. Окрім того, збільшилась чисельність лоцманського складу, а в порту Рені одночасно розміщувалось 22 морських судна і 40 барж, що впливає на швидкість оброблення вантажів.

Литвин зазначив, що вже визначені пріоритети на наступний рік, серед яких підтримка паспортних глибин морських портів, цифровізація процесів у портах Дунаю та їх об'єднання в спільну диспетчерську систему з портами Великої Одеси.

Також серед завдань – технічне забезпечення лоцманів, оновлення систем моніторингу руху суден, ремонт автошляхів та залізничних колій, міжнародне співробітництво в рамках RDNA 3 та розвиток українського морського коридору з розширенням номенклатури оброблюваних у портах вантажів.

Росія обстрілює українські порти

В той же час, внаслідок масштабних атак на інфраструктуру морських портів було пошкоджено або частково зруйновано склади для зберігання зернових вантажів, 10 елеваторів, 62 000 т зерна, два трубопроводи, 34 адміністративні будівлі, 26 складів для зберігання олії та 93 одиниці транспорту. Загалом з 18 липня 2023 року було пошкоджено або частково зруйновано 105 об'єктів портової інфраструктури та шість цивільних будівель.

Після виходу Росії з "зернової угоди" у липні 2023 року, російські військові почали систематично обстрілювати порти Великої Одеси та Дунаю. загалом за два місяці масованих обстрілів окупанти знищили понад 100 об’єктів портової інфраструктури. Під обстріли потрапили найбільші Дунайські термінали в Рені та Ізмаїлі.

У відповідь на таку блокаду, Україна створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.