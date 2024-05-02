Twitch запускає функцію коротких відео на тлі ймовірного блокування TikTok у США

Американська платформа онлайн-трансляцій Twitch запустила власну платформу коротких відео через тиждень після ухвалення закону щодо заборони китайської соцмережі TikTok у США. Про це пише Bloomberg.

Традиційно принцип роботи Twitch полягає у тому, що користувачі транслюють себе у прямому ефірі та спілкуються з аудиторією, зазвичай граючи у відеоігри, причому таке спілкування може тривати близько восьми годин поспіль. Однак нова функція під назвою Discovery Feed, що відображається як нова вкладка у застосунку, дозволяє глядачам прокручувати короткі кліпи-вирізки із довгих трансляцій.

Bloomberg зазначає, що попри схожий принцип роботи Discovery Feed відрізняється від TikTok тим, що юзери вкрай рідко завантажують оригінальний авторський контент. Натомість, вони обирають смішні або розважальні сегменти з прямих трансляцій творців і перетворюють їх на кліпи.

Представник Twitch розповів, що стрічка Discovery Feed буде персоналізована на основі історії переглядів глядача та його взаємодії в реальному часі.

Водночас, за словами представника Twitch, стримери не отримають скорочення доходу від реклами, яка з’являтиметься в Discovery Feed, оскільки вона з’являється між їхніми кліпами, а не безпосередньо в них.

Нагадаємо, що запуск функції коротких відео у Twitch анонсували ще у липні 2023 року: очікувалося, що це відбудеться восени. Крім того, розробники обіцяли можливість редагувати кліпи зі стримів у вертикальному форматі, передачу відео на YouTube та Stories.

Заборона TikTok у США

Розмови про повну заборону програми для коротких відео TikTok у Сполучених Штатах розпочалися ще у січні 2023 року. Сенатор від республіканської партії Джош Хоулі заявив, що китайська соцмережа загрожує конфіденційності та психічному здоров’ю американських дітей i пообіцяв напрацювати законопроєкт щодо її заборони.

Незадовго до цього китайський TikTok заборонили використовувати на робочих телефонах у Конгресі та Сенаті США. Американські законодавці вважають, що TikTok є дуже ризикованим застосунком через "проблеми з безпекою".

У березні 2023 року адміністрація американського президента Джо Байдена виступила з вимогою, щоб китайські власники TikTok продали свої частки у популярному застосунку, інакше соцмережа може зіткнутися з забороною у США.

I вже у квітні 2024 року Палата представників США, а згодом i американський Сенат проголосували за законопроєкт щодо заборони соцмережі TikTok. Згодом президент Джо Байден підписав закон, що вимагає від китайської компанії ByteDance продати платформу, щоб уникнути блокування в США.

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