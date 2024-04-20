Палата представників США підтримала допомогу Україні на понад $60 мільярдів та конфіскацию активів РФ для України

Палата представників США прийняла законопроект про виділення 60,84 мільярда доларів на допомогу Україні. За це проголосували 311 депутатів, з яких 210 представники Демократичної партії, а 101 - Республіканської, що має у палаті більшість.

Як зазначає депутат Верховної Ради України від "Голосу" Ярослав Железняк, що наразі відвідує Вашингтон, надалі цей та ще три законопроєкти "обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію, далі Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування (60+ [мільярдів]), і ось коли у друге голосування (воно може бути і через пару днів), то тоді вже все". Кінцевий закон ще має підписати президент Джозеф Байден.

Інші три законопроєкти, розглянуті в суботу Палатою представників, стосувалися заборони соцмережі TikTok, санкцій проти Росії та Ірану й використання конфіскованих активів РФ для України (набрав 360 голосів), допомоги союзникам США в Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, на 8,1 мільярда доларів (385 голосів) та допомоги Ізраїлю на 26,4 мільярда доларів (366 голосів).

Нагадаємо, що Сенат США, в якому більшість мають "демократи", схвалив законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на 95 мільярдів доларів ще 13 лютого. За нього проголосували 70 сенаторів, зокрема 22 "республіканці".

Втім, подальший розгляд ініціативи в нижній палаті парламенту зупинився через позицію частини "республіканців". Зрештою, після досягнення згоди з президентом Байденом в середині квітня спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував план рішень про іноземну допомогу через ухвалення чотирьох окремих законопроектів (щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки).

Останнім виявився проект "Акту про мир через силу у 21 столітті", що був внесений наступного дня. Серед іншого, він передбачає, зокрема, надання президенту США повноважень застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund).

Зазначимо, що в українській владі ще в середині березня допускали, що виділення фінансової та військової допомоги Україні та про конфіскацію російських активів можуть бути розглянуті одним пакетом.

Додамо, що наразі США вже ухвалювали окремі рішення про конфіскацію для України російських активів в незначному обсязі. Зокрема, минулого року це стосувалося 5,4 мільйона доларів, що належать підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву, а в лютому цього року, після викриття незаконної мережі закупівель, пов'язаних з РФ, було вирішено передати конфісковані 500 тисяч доларів Естонії, яка вже використає їх на підтримку України.

Реакція української влади

Як зазначив президент Володимир Зеленський, в суботу Україна отримала рішення, "якого очікувала і за яке так боролася: дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору". Він подякував кожному конгресмену, що підтримав цей пакет, зокрема особисто спікеру Майку Джонсону, оскільки це "рішення для захисту життя".

"Російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими. Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах", - зазначив глава держави.

Американське лідерство, за його словами, є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів.

"Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти. І я дякую всій команді України, кожному й кожній, хто працює і робить усе, щоб наблизити цей результат", - додав він.

В свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив Палаті представників вдячність за ухвалення акту про можливість конфіскації за рішенням президента США суверенних активів РФ на користь України.

"Отримаємо важливий ресурс для перемоги та відбудови. Закликаю інші країни, де зберігаються російські активи, наслідувати цей приклад", - додав очільник українського уряду.

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