Сенат США підтримав виділення Україні $60 млрд

Сенат США підтримав пакет, що передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Остаточне голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у Сенаті. Вже є 60, з 50-ти необхідних. Для нас важливо щоб було більше, так як це тоді додатковий аргумент для Палати представників. Особливо в контексті скільки республіканців проголосує. Але в цілому вважайте, що вже де-факто Сенат схвалив пакет допомоги Україні. З чим всіх і вітаю", - написав він.

Пізніше нардеп повідомив, що положення по Україні залишились без змін, і $60 млрд будуть розподілені таким чином:

$19,85 млрд на озброєння і техніки США, наданої Україні з запасів Пентагону;

$13,8 млрд для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;

$14,8 млрд на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;

$7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку України;

$1,58 млрд на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

"Дуже добре, що майже половина республіканців приєдналась до голосування. Це сильний аргумент далі. Далі Палата представників, потім підпис Президента і тільки після цього ця ініціатива стане законом", - зазначив він.

Нагадаємо, проти цього законопроєкту виступає спікер Палати представників Майк Джонсон. Він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що попередній законопроєкт із "великим пакетом", що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пакет заходів щодо безпеки на кордоні був "очікувано не підтриманий" через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники "працювали останні місяці". 7 лютого Сенат США провалив процедурне голосування щодо документа, який повʼязував законопроєкт про охорону кордону США із допомогою Україні та іншим союзникам.