Гроші від США: спікер Палати представників пообіцяв "поховати" законопроєкт щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

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Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, якщо законопроєкт щодо допомоги Україні та захисту кордону дійде до Палати представників, він буде вже "мертвим".

"Цей законопроект ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент. Як заявив провідний представник демократів на переговорах: "За цим законом кордон ніколи не закриється", - зауважив Джонсон.

Джонсон запевняє, що Трамп не командує республіканцями в Палаті представників

Джонсон заперечує, що експрезидент Дональд Трамп активно втручається в питання, пов’язані з угодою про захист кордону від мігрантів. Про це він сказав у інтерв’ю NBC News.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи командує Трамп республіканцями в Палаті представників, Джонсон сказав, що експрезидент не приймає рішення.

"Я приймаю рішення в Палаті представників. Це наша відповідальність. І я говорю про суворий контроль на кордоні значно довше, ніж Трамп. І я казав, що необхідно для розв’язання проблеми", - зауважив Джонсон.

Раніше спікер Палати представників заявив, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

"Ми маємо знати, що Україна не стане наступним Афганістаном. І в багатьох американців є питання, чому це триває без належних відповідей. Але до того, як хоча б почати говорити про Україну, я скажу президенту — кордон, кордон, кордон. Ми маємо розв'язати власні проблеми, перш ніж робити щось ще", — сказав він.

Нагадаємо, Сенат США представив компромісний варіант угоди щодо фінансування національної безпеки. Законопроєкт поєднує захист кордонів, допомогу Україні та Ізраїлю. Загальна сума становить 118,28 млрд дол. Із них планується надати понад 60 млрд дол. Україні, 14,1 млрд дол. — Ізраїлю. Голосувати за законопроєкт сенатори мають вже у середу, 7 лютого.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Палата представників проголосує за окремий законопроект про надання допомоги Ізраїлю у розмірі 17,6 мільярдів доларів, але Джонсон виступає проти імміграційного пакету та фінансування України.

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на таку заяву Джонсона і розкритикували намір Палати відправити на голосування законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від інших проєктів та програми підтримки України. У Білому домі назвала це цинічним маневром та політичною грою.