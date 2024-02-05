Сенат США представив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні: скільки грошей пропонують надати

Сенат США представив компромісний варіант угоди щодо фінансування національної безпеки. Законопроєкт поєднує захист кордонів, допомогу Україні та Ізраїлю. Загальна сума становить 118,28 млрд дол. Із них планується надати понад 60 млрд дол. Україні, 14,1 млрд дол. — Ізраїлю. Голосувати за законопроєкт сенатори мають вже у середу, 7 лютого.

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Деталі по пакету допомоги в частині України

Військова допомога передбачає 48,43 млрд $ на продовження підтримки США Україні в її боротьбі проти Росії через військове навчання, обмін розвідданими, збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи включно:

19,85 млрд $ на поповнення запасів озброєнь і техніки США, наданої Україні з запасів Міністерства оборони;

13,8 млрд $, щоб дозволити Україні переозброїтися через купівлю озброєнь та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;

14,8 млрд $ на продовження підтримки України США через військове навчання, обмін розвідданими, збільшення присутності та інші підтримуючі дії;

8 млн $ для Генерального інспектора Міністерства оборони.

7,85 млрд $ на пряму бюджетну підтримку України;

1,58 млрд $ на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

У законопроєкт також включено ще є 10 млрд $ на гуманітарну допомогу цивільному населенню у зонах конфлікту, включаючи Газу та Україну.

Фінансування передбачене до 31 грудня 2024 року.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що голосування по законопроєкту заплановано на 7 лютого.

"Я знаю, що переважна більшість сенаторів хочуть досягти цього, але для швидкого просування вперед знадобиться двопартійна співпраця. Сенатори повинні відгородитися від шуму тих, хто хоче провалу цієї угоди заради своїх політичних цілей", - сказав він.

Байден закликав швидше ухвалити законопроєкт з допомогою для України

Президент США Джо Байден висловив підтримку законопроєкту, який містить двопартійну угоду щодо кордону, а також допомогу Україні, та закликав Конгрес прискорити його ухвалення в обох палатах, повідомляється на сайті Білого дому.

"Зараз ми досягли згоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за останні десятиліття. Я рішуче підтримую її", - підкреслив президент США.

Він наголосив, що члени його адміністрації спільно з двопартійною групою сенаторів працювали без вихідних протягом двох місяців, аби досягти домовленостей щодо безпеки кордонів, аби зробити їх більш захищеними та забезпечити "справедливе і гуманне ставлення до людей, зберігаючи при цьому легальну імміграцію, що відповідає цінностям США як нації".

За словами Байдена, угода дозволить США "продовжувати життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу, відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від російської агресії".

"Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте. Ця угода також надає Ізраїлю те, що йому потрібно для захисту свого народу і захисту від терористів ХАМАС. І вона забезпечить життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу", - зазначив Байден.

Він додав, що наступним кроком має бути прийняття рішення в Палаті представників США та закликав Конгрес об'єднатися, аби якнайшвидше ухвалити цю двопартійну угоду.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Палата представників проголосує за окремий законопроект про надання допомоги Ізраїлю у розмірі 17,6 мільярдів доларів, але Джонсон виступає проти імміграційного пакету та фінансування України.

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на таку заяву Джонсона і розкритикували намір Палати відправити на голосування законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від інших проєктів та програми підтримки України. У Білому домі назвала це цинічним маневром та політичною грою.

Допомога від США

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com