Для України – 61 млрд доларів. Байден подав до Конгресу запит на фінансування

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів, повідомляє Reuters.

Якщо Конгрес підтримає виділення коштів, близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році буде виділено Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Крім того, пропозиція включає 13,6 млрд доларів на охорону кордонів США для боротьби з великою кількістю іммігрантів з Латинської Америки та Карибського басейну, а також 4 млрд доларів на військову допомогу та державне фінансування, призначене для протидії програмам Китаю в Азії.

Однак найбільша частка фінансування, 61,4 млрд доларів, буде для України. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Сполучених Штатах.

Конгрес США: розділеність щодо України

Кілька тижнів тому Палата представників і Сенат США затвердили тимчасовий бюджет для фінансування уряду країни, щоб уникнути "шатдауну" – призупинення роботи деяких держорганів. Однак бюджет, який діятиме до 17 листопада, не отримав додаткового фінансування для України.

Це сталося після того, як частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування, а тодішній спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту.

Своєю чергою члени керівництва Сенату від Демократичної й Республіканської партій оприлюднили спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги Україні "найближчими тижнями".

The Washington Post із посиланням на джерела писало, що чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію щодо найкращого способу зберегти допомогу США Україні. Один із варіантів передбачав наполягання на великому пакеті допомоги, який міг би охопити більшу частину 2024 року. Другий пропонував слідувати меншій, короткостроковій підтримці задля більших шансів на підтримку з боку республіканців.

А The Wall Street Journal повідомляло про плані сенаторів ухвалити річний пакет допомоги розміром від 50 до 100 млрд доларів.