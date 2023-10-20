США віддадуть Ізраїлю снаряди, призначені для України - ЗМІ

Пентагон планує передати Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів із спеціальних запасів США, які кілька місяців тому були підготовлені для відправки в Україну.

Про це пише видання Axios, посилаючись на ізраїльських чиновників.

Повідомляється, що дані боєприпаси були частиною американського арсеналу зброї, який зберігається в Ізраїлі в рамках угоди між країнами. Представники США припустили, що відправка снарядів з Ізраїлю до України не змінить кардинально ситуації на полі бою.

Видання пише, що наразі не зрозуміло, чи зможуть військові поставки США в Україну зберігатися на такому ж рівні, якщо війна Ізраїлю та ХАМАСу перетвориться на більш масштабний конфлікт. Проте, в Пентагоні впевнені у своїх силах.

"Ми впевнені, що зможемо підтримати як Україну, так і Ізраїль з точки зору їхніх оборонних потреб", — сказав представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За інформацією видання, доступ до місць зберігання зброї мають лише військовослужбовці США, але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використати боєприпаси у воєнному сценарії з дозволу США.

Ізраїль отримав доступ до складів під час війни з Ліваном у 2006 році, а також під час конфлікту в Газі в 2014 році.

The Washington Post із посиланням на джерела писало, що чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію щодо найкращого способу зберегти допомогу США Україні.

Один із варіантів передбачає наполягання на великому пакеті допомоги, який міг би охопити більшу частину 2024 року. Другий пропонує слідувати меншій, короткостроковій підтримці, але має більше шансів на підтримку з боку республіканців.