Білий дім обʼєднає фінансування допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню в одному запиті, – NBC

Білий дім готує запит до Конгресу на додаткове фінансування, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню та захисту кордонів США. Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох посадовців Конгресу, представника адміністрації Байдена та представника оборонного сектора.

Як зазначили співрозмовники видання, запит буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на запаси Пентагону, який відповідає за військову підтримку України, Ізраїлю й Тайваню.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що об’єднання всіх запитів на фінансування можливе, наразі тривають "активні розмови". Однак він сказав про неготовність повідомити деталі щодо цих розмов, оскільки "параметри ще не визначені".

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол сказав, що він відкритий для пакета, який включатиме допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування додаткової безпеки на кордоні США та Мексики.

Однак NBC пише, що деякі республіканці в Палаті представників виступили проти цієї ідеї.

Бюджет США: чому не виділили гроші Україні?

Нещодавно Палата представників і Сенат США затвердили тимчасовий бюджет для фінансування уряду країни, щоб уникнути "шатдауну" – призупинення роботи деяких держорганів. Однак бюджет, який діятиме до 17 листопада, не отримав додаткового фінансування для України.

Це сталося після того, як частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування, а спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту.

Своєю чергою члени керівництва Сенату від Демократичної й Республіканської партій оприлюднили спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги Україні "найближчими тижнями".

The Washington Post із посиланням на джерела писало, що чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію щодо найкращого способу зберегти допомогу США Україні. Один із варіантів передбачає наполягання на великому пакеті допомоги, який міг би охопити більшу частину 2024 року. Другий пропонує слідувати меншій, короткостроковій підтримці, але має більше шансів на підтримку з боку республіканців.

А за даними The Wall Street Journal, сенатори хочуть ухвалити річний пакет допомоги. Його розмір може скласти від 50 до 100 млрд доларів.

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