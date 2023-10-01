Без допомоги для України. У США затвердили тимчасовий бюджет, щоб уникнути "шатдауну"

Палата представників і Сенат США затвердили бюджет для фінансування урядових органів країни на 45 днів, щоб уникнути "шатдауну". Однак документ не включає допомогу Україні. Про це пише CNN.

Голосування в Сенаті набрало 88 голосів "за" й девʼять "проти".

Бюджет забезпечить роботу уряду до 17 листопада та включає допомогу в разі стихійних лих, але не містить додаткового фінансування для України чи безпеки кордону США.

Члени керівництва Сенату від Демократичної й Республіканської партій оприлюднили спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги Україні "найближчими тижнями".

Президент США Джо Байден уже підписав законопроєкт і наголосив на тому, що підтримка України має тривати.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер [Палати представників Кевін Маккарті] дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", – ідеться в заяві Байдена, яку опублікував Білий дім.

Загроза "шатдауну": в чому була небезпека?

30 вересня у США завершився фінансовий рік, і якщо б Конгрес не ухвалив принаймні тимчасовий бюджет, з 1 жовтня розпочався б "шатдаун" – призупинення роботи та фінансування деяких держорганів.

Днями Сенат США підтримав резолюцію щодо короткострокового бюджету, яка мала допомогти уникнути "шатдауну" й водночас передбачала близько 6 млрд доларів на військові зусилля в Україні.

Однак частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування.

Спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту. Пізніше нижня палата Конгресу ухвалила документ без цієї підтримки.

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