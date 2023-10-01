Без помощи для Украины. В США утвердили временный бюджет во избежание "шатдауна"

Палата представителей и Сенат США утвердили бюджет для финансирования правительственных органов страны на 45 дней во избежание "шатдауна". Однако документ не включает в себя помощь Украине. Об этом пишет CNN.

Голосование в Сенате набрало 88 голосов "за" и девять "против".

Бюджет обеспечит работу правительства до 17 ноября и включает помощь при стихийных бедствиях, но не содержит дополнительного финансирования для Украины или безопасности границы США.

Члены руководства Сената от Демократической и Республиканской партий обнародовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи Украине "в ближайшие недели".

Президент США Джо Байден уже подписал законопроект и подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я полностью надеюсь, что спикер [Палаты представителей Кевин Маккарти] будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", – говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Угроза "шатдауна": в чем была опасность?

30 сентября в США завершился финансовый год, и если бы Конгресс не принял хотя бы временный бюджет, с 1 октября начался бы "шатдаун" – приостановка работы и финансирования некоторых госорганов.

На днях Сенат США поддержал резолюцию касательно краткосрочного бюджета, которая должна была помочь избежать "шатдауна" и одновременно предусматривала около 6 млрд долларов на военные усилия в Украине.

Однако часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временного финансирования.

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет помощи из законопроекта. Позже нижняя палата Конгресса приняла документ без этой поддержки.

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