США дадут Украине $422 миллиона на обеспечение устойчивости энергосистемы. Для еще $100 миллионов есть условия

Правительство США намерено предоставить Украине 522 миллиона долларов новой помощи в сфере энергетики. Об этом говорится в межправительственном меморандуме о сотрудничестве по обеспечению устойчивости энергетической системы Украины, опубликованном американским посольством.

Впрочем, отмечено, что 100 миллионов долларов из этой суммы будут выделены Украине при условии выполнения соответствующими органами ряда мер. В частности, она должна утвердить уже до конца октября новый устав и создать наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины", до конца ноября начать конкурс на избрание членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", а до конца декабря - создать вместо него ПАО "Энергоатом".

Также США ставят условием установление Нацкомиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг до 1 апреля 2024 года порядка, объема, степени и периодичности представления информации об оптовой торговле энергоносителями, касающихся законодательства REMIT.

Целью подписания документа указано восстановление критической инфраструктуры, введение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу Украины к низкоуглеродистой, конкурентоспособной и интегрированной в Европейский союз энергетической экономике. В частности, речь идет о сотрудничестве в следующих областях:

● Восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины, в том числе закупка и установка магистральных автотрансформаторов;

● Усиление устойчивости электроэнергетической системы за счет увеличения ее достаточности и гибкости, в частности, устойчивости к перебоям в поставках электрической энергии в основных секторах предоставления услуг, таких как отопление, водоснабжение, водоотвод, транспорт, телекоммуникации и здравоохранение;

● Установка распределенной газовой генерации (в том числе турбины CCGT производства США);

● Широкое внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;

● Усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;

● Подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством ЕС и обязательствами Украины в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества;

● Сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики;

● Защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, в том числе физическая антидроновая и антиракетная защита, физическая безопасность, кибербезопасность, а также определение межотраслевых взаимозависимостей и внедрение мер по смягчению последствий для предотвращения каскадных сбоев из-за потенциальных перебоев в энергоснабжении.

Напомним также, что во время прошлого осенне-зимнего сезона, когда Россия наносила многочисленные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, помощь Украине оказывало, в частности, Агентство США по международному развитию (USAID).

Так, еще в октябре оно решило выделить 55 миллионов долларов на подготовку инфраструктуры Украины к отопительному сезону, а в начале ноября - о дополнительно выделить на помощь в подготовке к зиме еще 25 миллионов долларов.

В январе агентство объявило о выделении еще 125 миллионов долларов на поддержку устойчивости энергетической инфраструктуры Украины перед систематическими атаками со стороны России.

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