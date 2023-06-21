ЕБРР собирается поддержать в этом году "Нафтогаз", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго" на €600 миллионов

Три украинских государственных энергокомпании 21 июня подписали меморандумы о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития и правительством, по которым финучреждение намерено инвестировать в украинскую энергетику в этом году 600 миллионов евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, посетивший в среду Лондон, где подписал документы с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Руководители компаний, соответственно, сделали это в онлайн-режиме в Украине.

В частности, меморандум с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" предусматривает три основных направления сотрудничества: формирование стратегических запасов природного газа, инвестиции для декарбонизации и уменьшения выбросов метана, а также инвестиции для повышения энергоэффективности.

"Несмотря на боевые действия, продолжаем обеспечивать постоянную работу энергетической системы и искать новые возможности для ее защиты. Сегодня поддержка международных партнеров является одним из важных факторов устойчивости украинской энергетики. Мы благодарны ЕБРР за готовность вместе работать и реализовывать новые амбициозные проекты", – прокомментировал глава правления НАК Алексей Чернышев.

В свою очередь, меморандум по "Укргидроэнерго", как сообщили в компании, касается сотрудничества в подготовке проекта аварийного восстановления украинских гидроэлектростанций, пострадавших в результате военной агрессии России.

Также документом оговорено определение дальнейших возможностей для потенциальных инвестиций, в частности, по реконструкции разрушенной Каховской ГЭС в Херсонской области и связанной с ней инфраструктуры. Впрочем, как уточнил Шмыгаль, это планируется лишь после освобождения Украины всей территории, которую занимало Каховское водохранилище.

"Я благодарен правительству Украины и международным партнерам, в частности, ЕБРР за всестороннюю поддержку в реализации ключевой задачи "Укргидроэнерго" - восстановления наших гидроэнергетических объектов. Убежден, что совместными усилиями мы восстановим утраченные мощности и повысим защищенность нашей энергетической инфраструктуры", - подчеркнул гендиректор оператора ГЭС Игорь Сирота.

Кроме того, ЕБРР рассмотрит возможность оказания существенной финансовой поддержки Национальной энергетической компании "Укрэнерго" для покрытия ею критических затрат, в частности, для обеспечения стабильной и бесперебойной передачи и диспетчеризации электроэнергии.

"Пока преждевременно сообщать детали, но речь идет о реализации в будущем совместного с ЕБРР проекта - Special Capital Structure Support Project. Этот проект будет направлен на поддержание ликвидности "Укрэнерго" и рынка электрической энергии, стабилизации финансовой ситуации в энергетике", - отметил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

Он напомнил, что "Укрэнерго" уже привлекала у ЕБРР финансовую поддержку в виде кредитов и грантов на сумму более 500 миллионов евро, и около 300 миллионов из них напрямую были направлены на усиление ликвидности, в частности, выплаты участникам рынка за 2022 и 2023 годы, что позволило энергетикам аккумулировать ресурсы и пройти самую тяжелую зиму в истории Украины.