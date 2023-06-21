ЄБРР збирається цьогоріч підтримати "Нафтогаз", "Укргідроенерго" та "Укренерго" на €600 мільйонів

Три українські державні енергокомпанії 21 червня підписали меморандуми про порозуміння з Європейським банком реконструкції та розвитку та урядом, за якими фінустанова має намір інвестувати в українську енергетику цього року 600 мільйонів євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який в середу відвідав Лондон, де підписав документи з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Керівники ж компаній, відповідно, зробили це в онлайн-режимі в Україні.

Зокрема, меморандум з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, а також інвестиції для підвищення енергоефективності.

"Попри бойові дії, продовжуємо забезпечувати сталу роботу енергетичної системи та шукати нові можливості для її захисту. Сьогодні підтримка міжнародних партнерів є одним із важливих факторів стійкості української енергетики. Ми вдячні ЄБРР за готовність разом працювати та реалізовувати нові амбітні проекти", – прокоментував голова правління НАК Олексій Чернишов.

В свою чергу, меморандум з "Укргідроенерго", як повідомили в компанії, стосується співпраці щодо підготовки проєкту аварійного відновлення українських гідроелектростанцій, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Також документом обумовлено визначення подальших можливостей для потенційних інвестицій, зокрема щодо реконструкції зруйнованої Каховської ГЕС в Херсонській області та повʼязаної з нею інфраструктури. Втім, як уточнив Шмигаль, це планується лише після звільнення Україною всієї території, яку займало Каховське водосховище.

"Я вдячний уряду України та міжнародним партнерам, зокрема, ЄБРР за всебічну підтримку в реалізації ключового завдання "Укргідроенерго" - відновлення наших гідроенергетичних обʼєктів. Переконаний, що спільними зусиллями ми відновимо втрачені потужності та підвищимо захищеність нашої енергетичної інфраструктури", - наголосив гендиректор оператора ГЕС Ігор Сирота.

Крім того, ЄБРР розгляне можливість надання суттєвої фінансової підтримки Національній енергетичній компанії "Укренерго" задля покриття нею критичних витрат, зокрема для забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії.

"Поки передчасно повідомляти деталі, але йдеться про реалізацію у майбутньому спільного з ЄБРР проєкту - Special Capital Structure Support Project. Цей проєкт буде спрямований на підтримку ліквідності "Укренерго" та ринку електричної енергії, стабілізації фінансової ситуації в енергетиці", - зазначив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що "Укренерго" вже залучала у ЄБРР фінансову підтримку у вигляді кредитів та грантів на суму більше 500 мільйонів євро, і близько 300 мільйонів з них безпосередньо були спрямовані на посилення ліквідності, зокрема здійснення виплат учасникам ринку за 2022 та 2023 роки, що дозволило енергетикам акумулювати ресурси та пройти найважчу зиму в історії України.