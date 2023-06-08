Крок до нової ГЕС. В "Укргідроенерго" розповіли, коли буде можливо побудувати перемичку на Каховському водосховищі

В Україні вже почали розробляти проєкт побудови перемички на Каховському водосховищі. Саме будівництво можливо буде розпочати відразу після деокупації Каховки. Про це заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми розробляємо попередній проєкт щодо побудови перемички, яка почнеться, як тільки буде деокуповано Каховку", – сказав він.

За словами Сироти, для побудови перемички необхідно щонайменше два місяці, а працювати доведеться 24/7. Після цього можна буде перекрити водойму верхнього рівня по Каховці, а потім треба буде робити таку ж перемичку з нижнього рівня.

Це дозволить відкачати всю воду та побачити наслідки підриву і демонтувати гідроелектростанцію, щоб там побудувати нову.

"Нам потрібно буде два місяці на верхню перемичку, два місяці на нижню перемичку. Ми перекриємо, зупинимо цей потік води, щоб ми почали потихеньку накопичувати Каховське водосховище", – пояснив гендиректор "Укргідроенерго".

Він зазначив, що, за попередніми підрахунками, для побудови перемички та демонтажу старої станції необхідно рік. А будівництво нової станції триватиме приблизно пʼять років.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 8 червня, через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.

За висновками експертів, Каховська ГЕС не підлягає ремонту чи відновленню після підриву, тому в "Укргідроенерго" вирішили збудувати на її місці нову.