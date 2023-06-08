Допомога та ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: UNITED24 та monobank відкрили збір на потреби ДСНС

Глобальна ініціатива з підтримки України UNITED24 та monobank розпочали збір коштів для рятувальників, які працюють в зоні, що постраждала внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Окрім ДСНС кошти збирають для інших служб, які працюють над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Всі зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання та техніки для проведення рятувальних операцій в регіоні. Частину грошей притримають для фінансування подолання наслідків трагедії, які відкриються, коли вода відступить.

Збір триватиме до вечора неділі, 11 червня. Якщо раніше в подібних зборах могли розігрувати деякі речі, то цього разу "призів" не передбачено. Для збору грошей monobank створив "банку".

"Немає слів, щоб описати почуття, які ми всі відчуваємо до ворога. Чи дивує їхній терор? Звичайно, ні. Вони давно перестали асоціюватися з людьми – так, біосміття. А ось що мене дивує щоразу — це наші люди. Сміливі, сильні, щедрі та єдині у своїй любові до України та ненависті до ворога. Давайте допоможемо! Наш фронт — донати та підтримка ЗСУ і тих, кому важко", — сказав Гороховський.

Нагадаємо, в Херсонській області триває ліквідація наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, на місце прибув президент Володимир Зеленський. Від початку евакуації окупанти заважають рятувати людей, обстрілюючи житлові квартали.