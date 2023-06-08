Зеленський приїхав у Херсонську область і зібрав нараду щодо Каховської ГЕС (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область, де триває ліквідація наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Про це він повідомив у Telegram.

Президент зібрав на Херсонщині координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, на якій обговорили:

оперативну обстановку в області, яка склалася внаслідок катастрофи,

евакуацію населення з потенційних зон затоплення,

ліквідацію надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі,

організацію життєзабезпечення затоплених територій,

перспективи відновлення екосистеми регіону,

оперативну воєнну обстановку в зоні техногенної катастрофи.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", - наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що відвідав переправу у Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

На підконтрольній українській владі території регіону триває евакуація. А ось на окупованій частині росіяни навіть не намагалися допомогти людям, повідомляв вранці 7 червня президент України Володимир Зеленський.

При цьому окупанти заважають евакуації, яку здійснюють українські сили на підконтрольній території. Вдень очільник Херсонської ОВА поінформував, що війська РФ обстрілюють житлові квартали, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води.