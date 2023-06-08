Зеленский приехал в Херсонскую область и собрал совещание по Каховской ГЭС (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область, где идет ликвидация последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом он сообщил в Telegram.

Президент собрал в Херсонской области координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, на котором обсудили:

оперативную обстановку в области, которая сложилась вследствие катастрофы,

эвакуацию населения из потенциальных зон затопления,

ликвидацию чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины,

организацию жизнеобеспечения затопленных территорий,

перспективы восстановления экосистемы региона,

оперативную военную обстановку в зоне техногенной катастрофы.

"Важно подсчитать ущерб и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсона", - подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил, что посетил переправу в Херсоне, где проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

На подконтрольной украинским властям территории региона продолжается эвакуация. А вот на оккупированной части россияне даже не пытались помочь людям, сообщал утром 7 июня президент Украины Владимир Зеленский.

При этом оккупанты мешают эвакуации, которую осуществляют украинские силы на подкнотрольной территории. Днем глава Херсонской ОВА проинформировал, что войска РФ обстреливают жилые кварталы, подвергая смертельной опасности людей, которые спасают и спасаются от большой воды.