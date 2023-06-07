В Херсонской области оккупанты мешают эвакуировать людей, обстреливая жилые кварталы

В Херсонской области продолжается эвакуация населения, ситуация контролируемая. По состоянию на 13 часов уже было эвакуировано 1700 человек.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

Он рассказал, что оккупанты продолжают обстрел жилых кварталов подвергая смертельной опасности людей, которые спасают и спасаются от большой воды. Кроме этого, государство-террорист не останавливается и продолжает террор.

Так, сегодня утром была совершена хакерская атака на программное обеспечение горячей линии облгосадминистрации. По этому телефону люди звонили, чтобы получить консультацию или попросить об эвакуации. Только вчера операторы получили 528 звонков их количество пока не уменьшается.

Прокудин предупредил о возможных сбоях и подчеркнул, что если не работает линия ХОГА, людям следует звонить на службу спасения.

"Мы продолжаем работать, помощь предоставляется непрерывно и круглосуточно. Специалисты оперативно возобновили работу горячей линии, сейчас она работает в обычном режиме", - добавил он.

По состоянию на 7 июня уже есть три обращения в полицию по поводу пропавших без вести в зоне технологической катастрофы в Херсонской области.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.

Интенсивность подтоплений в Херсонской области уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы Каховской ГЭС вода еще будет прибывать. На утро 7 июня затопило 1852 дома на правобережной Херсонщине.