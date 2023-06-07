Провели ночь на крышах: оккупанты не планируют помогать жителям левого берега Херсонщины

На оккупированных территориях левого берега Херсонской области российские оккупанты не планируют помогать гражданским людям, оставшимся в затопленных районах и не имеющим возможности выбраться.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому. Из-за уничтожения Каховской ГЭС десятки тысяч нуждаются в помощи, а сотни тысяч остались без нормального доступа к питьевой воде.

"Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории. На оккупированной Россией части оккупанты даже не пытаются помочь людям", - сообщил Зеленский.

О том, что оккупантам безразлично гражданские, подтвердила и руководитель Олешковской МВА Татьяна Гасаненко.

В разговоре с корреспондентом "Укринформа" она рассказала, что вода затопила оккупированный город Олешки на Херсонщине. Чтобы хоть как-то спасаться, люди часами сидят на крышах, но на помощь им никто не приходит.

По словам Гасаненко, все, что смогла самопровозглашенная "власть" - это вывезти 6 июня лежащих больных из больницы. Их перевезли в Каланчак, Геническ, Скадовск.

Люди, с которыми удалось выйти на связь, сообщили, что только за ночь более 600 жителей обращались к россиянам с просьбой об эвакуации, но оккупационная "власть" на помощь им не приходит. Люди провели ночь на крышах.

Гасаненко также рассказала, что вчера в Олешках якобы появилась информация, что эвакуировать будут только те, кто имеет паспорта РФ. Позже оккупанты говорили собираться всем для эвакуации возле здания ГСЧС.

"Во-первых, туда неудобно, все не подойдут... А во-вторых, они же не говорили, куда будут эвакуировать, потому что если в Россию, то люди не хотели. Поэтому к ним не пошли и фактически эвакуации не было" , – отмечает руководитель Олешковской МВА.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.