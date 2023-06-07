Разрушение Каховской ГЭС: Минздрав призывает не пить воду из колодцев и не употреблять рыбу на подтопленных территориях

Министерство здравоохранения предупреждает о возможном ухудшении качества воды на территориях, подтопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Кроме того, через несколько дней там начнется мор рыбы.

"На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок – могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - говорится в сообщении .

На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний, в Министерстве рекомендуют соблюдать следующие правила:

Пить только бутылированную или привозную воду.

Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.

Кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!

Отказаться от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

Подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

Тщательно мыть руки с мылом.

Не одевать одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

Фото: Минздрав

"В последующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожской области из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

"В случае если вы чувствуете боли в животе, имеете рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению - немедленно обращайтесь к врачу", - призвали в Минздрав.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.