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Разрушение Каховской ГЭС: Минздрав призывает не пить воду из колодцев и не употреблять рыбу на подтопленных территориях
Министерство здравоохранения предупреждает о возможном ухудшении качества воды на территориях, подтопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Кроме того, через несколько дней там начнется мор рыбы.
"На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок – могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - говорится в сообщении .
На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.
Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний, в Министерстве рекомендуют соблюдать следующие правила:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Пить только бутылированную или привозную воду.
- Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
- Кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
- Отказаться от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
- Подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
- Тщательно мыть руки с мылом.
- Не одевать одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
"В последующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожской области из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - отмечают в ведомстве.
В настоящее время в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
"В случае если вы чувствуете боли в животе, имеете рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению - немедленно обращайтесь к врачу", - призвали в Минздрав.
Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.
Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.