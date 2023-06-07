Руйнування Каховської ГЕС: МОЗ закликає не пити воду з криниць та не вживати рибу на підтоплених територіях

Міністерство охорони здоров'я попереджає про можливе погіршення якості води на територіх, підтоплених внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Крім того, за декілька днів там почнеться мор риби.

"На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом", - йдеться у повідомленні.

На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань, у Міністерстві рекомендують дотримуватися таких правил:

Пити тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте потрібно пам’ятати, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавати всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мити руки з милом.

Не одягати одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Фото: МОЗ

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - наголошують у відомстві.

Наразі в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

"У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря", - закликали у МОЗ.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.