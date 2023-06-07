Підрив Каховської ГЕС: чи загрожує підтоплення заповіднику "Асканія-Нова"

Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" не загрожує підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це сказав науковець, ексдиректор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко, передає "Укрінформ".

"Для заповідника немає загрози", – заявив Гавриленко.

Водночас він указав на загрозу для Херсонщини, для всього пониззя Дніпра, де постраждають екосистеми.

Гавриленко назвав це катастрофою, адже з будівництвом ГЕС у регіоні з 50-х років минулого століття формувалися особливі природні екосистеми.

"Зараз перелаштовуватися буде весь край, це однозначно", - підкреслив науковець.

Експерт нагадав, що на Лівобережжі в пониззі Дніпра лежить найбільша в Європі зрошувальна система. Вона повністю виведена з ладу, і відновлювати її буде дуже складно, тому вести сільське господарство так, як це робилися останніми десятиліттями, буде неможливим.

Зауважимо, Асканія-Нова -це найбільший степовий біосферний заповідник Європи. Його площа становить 33 307,6 га, з них 11 054 га – "заповідна зона". Заповідник знаходиться недалеко від Каховки.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства зазначає, що, за попередніми оцінками, внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області лише на правобережжі буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель.