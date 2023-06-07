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Подрыв Каховской ГЭС: грозит ли подтопление заповеднику "Аскания-Нова"
Биосферному заповеднику "Аскания-Нова" не грозит подтопление из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сказал учёный, эксдиректор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко, передает "Укринформ".
"Для заповедника нет угрозы", – заявил Гавриленко.
В то же время, он указал на угрозу для Херсонщины, для всего низовья Днепра, где пострадают экосистемы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Гавриленко назвал это катастрофой, ведь со строительством ГЭС в регионе с 50-х годов прошлого века формировались особые природные экосистемы.
"Сейчас перестраиваться будет весь край, это однозначно", – подчеркнул ученый.
Эксперт напомнил, что на Левобережье в низовьях Днепра лежит самая большая в Европе оросительная система. Она полностью выведена из строя, и восстанавливать ее будет очень сложно, поэтому вести сельское хозяйство так, как это делалось в последние десятилетия, будет невозможным.
Заметим, Аскания-Нова – это самый большой степной биосферный заповедник Европы. Его площадь составляет 33 307,6 га, из них 11 054 га – "заповедная зона". Заповедник находится недалеко от Каховки.
Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия отмечает, что, по предварительным оценкам, в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области только на правобережье будет затоплено ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.