Подрыв Каховской ГЭС: грозит ли подтопление заповеднику "Аскания-Нова"

Биосферному заповеднику "Аскания-Нова" не грозит подтопление из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сказал учёный, эксдиректор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко, передает "Укринформ".

"Для заповедника нет угрозы", – заявил Гавриленко.

В то же время, он указал на угрозу для Херсонщины, для всего низовья Днепра, где пострадают экосистемы.

Гавриленко назвал это катастрофой, ведь со строительством ГЭС в регионе с 50-х годов прошлого века формировались особые природные экосистемы.

"Сейчас перестраиваться будет весь край, это однозначно", – подчеркнул ученый.

Эксперт напомнил, что на Левобережье в низовьях Днепра лежит самая большая в Европе оросительная система. Она полностью выведена из строя, и восстанавливать ее будет очень сложно, поэтому вести сельское хозяйство так, как это делалось в последние десятилетия, будет невозможным.

Заметим, Аскания-Нова – это самый большой степной биосферный заповедник Европы. Его площадь составляет 33 307,6 га, из них 11 054 га – "заповедная зона". Заповедник находится недалеко от Каховки.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия отмечает, что, по предварительным оценкам, в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области только на правобережье будет затоплено ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.