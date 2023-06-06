Россияне взорвали Каховскую ТЭС. Каким будет влияние на украинскую энергетику и окружающую среду юга страны

В панике перед украинским контрнаступлением оккупанты взорвали дамбу Каховскую гидроэлектростанцию. Это уже привело к затоплению населенных пунктов нескольких областей, а в перспективе может стать причиной масштабной экологической катастрофы.

В ночь на 6 июня россияне взорвали машинные залы Каховской гидроэлектростанции , что уже стало причиной затопления нескольких районов Херсонщины и самого областного центра . Из опасных районов Херсонщины уже эвакуировали более 1,5 тысяч местных жителей , а в соседней Николаевщине готовят запасы питьевой воды.

Эксперты говорят, что больше всего от подрыва ГЭС пострадает экология, хотя точно спрогнозировать последствия никто не может, поскольку аналогов таких событий история не знает. Хотя в 1941 году советские войска уже взрывали Запорожскую ГЭС и в результате погибло от 20 до 100 тысяч мирных жителей и советских военных, данных о влиянии на окружающую среду вследствие этого не сохранилось.

Сама станция пока не подлежит восстановлению , хотя в "Укргидроэнерго" говорят, что планируют построить новую станцию на разрушенной городе . А в "Энергоатоме" заявили, что низкий уровень воды в Каховском водохранилище может стать проблемой для охлаждения реакторов на Запорожской атомной электростанции , которая уже больше года находится под оккупацией. Однако на самой станции есть резервные системы охлаждения реакторов, а в Международном агентстве по атомной энергетике заявили, что пока не видят прямой угрозы для ЗАЭС .

Хотя последствий для украинской энергетики от разрушения Каховской ГЭС и утечки каховского водохранилища ждать пока не стоит, важно понимать, что вокруг Каховского водохранилища была построена инфраструктура и экономика нескольких областей. Каховское водохранилище являлось резервуаром воды как для населения, так и для промышленности и аграриев. Поэтому катастрофа, повлекшая российские военные, может иметь глубокие последствия для Юга Украины.

Риски для энергосистемы или ЗАЭС пока незначительны

Энергетический эксперт Ольга Кошарна также считает, что ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС не является критической, поскольку на время для охлаждения АЭС будет хватать ставка охладителя и системы бассейнов.

Есть еще ставок на Запорожской ТЭС, а также мобильные насосные станции с рукавами 2 км, если их не украли. Помимо этого есть скважины для питьевой воды, из которых можно пополнять бассейны. Главное, чтобы на станции не вывели энергоблок №5 в полную мощность, а такие планы есть. В таком случае, для этого энергоблока нужно будет прокачивать воды в 5-10 раз больше”, - говорит Кошарная.

Она также добавляет, что сама Каховская ГЭС уже не ремонтируется, поскольку там разрушен машинный зал. Это касается также ЗАЭС и ЗАГС.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что после подрыва Каховской ГЭС риски не стали больше, чем они были до этого.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечает, что делать оценку последствий для энергосистемы пока рано.

“Понятно, что в результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище снижается и безусловно это определенная опасность для ЗАЭС, потому что станция получала для своих конденсаторов турбин и системы безопасности воду именно из этого водохранилища. По утрам по информации "Энергоатом" уровень воды составлял 16,6 метра, что в принципе было достаточно для нужд станции, но в принципе неизвестно, что будет дальше, как эта ситуация будет влиять, потому что сейчас ситуация развивается в непредсказуемом русле, а ситуацию нужно мониторить., – говорит Омельченко.

“Риски для ЗАЭС остаются такими, как и были ранее с точки зрения наличия на ней вооруженных сил РФ, соответствующей техники, вооружения, боекомплектов. Ничего не изменилось в этом отношении. Если же говорить о ставках-охладителях, то они сейчас наполнены. Там достаточно воды, чтобы охлаждение энергоблоков. Вода никуда не делась – просто уровень воды упал. Поэтому я не вижу здесь непосредственной угрозы для запорожской АЭС. Кроме того, поставка электрической энергии на ЗАЭС осуществляется с Запорожской тепловой электростанции”, - говорит эксперт.

Вице-президент DiXi Group Антон Антоненко также считает, что немедленных последствий для украинской энергетики не будет, но говорит, что Каховская ГЭС была бы ценным дополнением к Запорожской АЭС в том случае, если бы тот регион был быстро уволен украинскими войсками.

“Каховская ГЭС могла бы обеспечить ЗАЭС, просто увеличивая пул электроэнергии в регионе. Мы знаем, что она не работала в сети с момента оккупации, мы не могли использовать ее в энергосистеме Украины, это около 40 МВт электроэнергии. Но когда мы говорим о ее мощности мы говорим, об восстановлении и о том что это возобновляемая электроэнергия которая могла быть в системе. Пока мы понимаем, что отстраивать эту станцию нужно, что это будет элементом "зеленого восстановления" Украины, потому что это маневровая, доступная зеленая энергия, которая может присутствовать в системе", - говорит Антоненко.

Вместе с этим эксперт отмечает, что разрушение Каховской ТЭС также повлияет на экономику региона, прежде всего став причиной большого потока мигрантов.

Последствия для экологии прогнозировать сложно. Понятно одно – они будут очень существенными

Рябцев отмечает, что больше всего от подрыва ГЭС пострадала не энергетика, а экология. По словам эксперта, проблемы будут очень существенными.

“По тем моделям, которые когда-то разрабатывались подрыв ГЭС, будет означать, что огромная масса воды затопит системы канализации, свалки токсичных отходов, полигоны бытовых отходов, могильники и так далее. Кроме этого, это сотни тысяч погибших животных. Прежде всего, это будет означать риски эпидемий таких как холера в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях”, - говорит Рябцев.

Эксперт отмечает, что в перспективе для жителей ближайших областей могут возникнуть проблемы с питьевой водой. Причем самые большие проблемы будут на левом берегу Днепра, на оккупированных территориях, поскольку у оккупационной администрации нет такого функционала для преодоления природных катастроф как официальные украинские власти.

Исполнительный директор Rewilding Ukraine Михаил Нестеренко говорит, что в настоящее время определить последствия подрыва Каховского водохранилища очень сложно. Хотя в истории есть упоминания о подрыве Запорожской ГЭС советской армией во времена Второй мировой, информации о том, каких последствий это принесло естественные не сохранилось.

“Сейчас мы можем только строить модели. Следует отметить, что будет нанесен ущерб Нижнеднепровскому национальному парку, который находится сразу после дамбы, а также всей экосистемы Днепра. Что там будет происходить, даже сложно представить. Мы понимаем, что будет большая эрозия и попадание в воду токсичных веществ. Некоторые специалисты делают предположение, что может даже перемыть Кинбурнскую косу, а дальше идет Тендровский залив”, - говорит Нестеренко.

По его словам, если в акваторию Черного моря попадет огромная масса пресной воды, то может существенно пострадать живущая в тех местах морская фауна. Это приведет к эффекту домино, и в результате в северном Причерноморье существенно пострадает местное биоразнообразие. Кроме этого, Нестеренко отмечает, что возможны также вспышки вирусных заболеваний.

“Риски эпидемий есть. Все водоболотные районы являются природными источниками таких болезней. Это может быть холера или еще что-нибудь. Под ударом окажется Николаевская, Запорожская и Херсонская области. Дальше большая масса воды пойдет в направлении Одессы. Даже по естественным причинам пресная вода из Днепра нередко попадает в район Коблева”, - говорит Нестеренко.

Кроме этого эксперт отмечает, что экологическая катастрофа может повлиять также на все биоразнообразие Черного моря, потому что Северное Причерноморье имеет большие запасы промысловых рыб, таких как осетровые.

Руководитель направления Вода Всемирного фонда природы (WWF-Украина) Оксана Коноваленко говорит, что территория прорыва дамбы и затопления – это зона активных боевых действий и временно оккупированных территорий Херсонской области. Поэтому доступ к сбору надежной информации для оценки последствий для людей и природы крайне ограничен, или даже невозможен. Вместе с этим в Фонде могут утверждать, что последствия масштабны.

“Среди основных рисков – прекращение поставок воды и ее загрязнения – от промышленности, коммунальных предприятий, свалок, кладбищ и других объектов, оказавшихся в зоне поражения. Для оценки степени впечатления необходимы исследования попавших в воду веществ и их концентрация. А также анализ зон затопления. Существует вероятность загрязнения подземных и прибрежных вод Черного моря”, - говорит Коноваленко.

Она отмечает, что в случае доступа к территории украинских и международных экспертов, даже частичного, необходимо получить следующую информацию: размеры зоны поражения, расположение объектов, несущих угрозу загрязнения, количество и состояние водозаборов, оказавшихся в зоне затопления, а также территорий объектов природно-заповедного фонда Одним из необходимых шагов по минимизации последствий прорыва может быть проведение ежедневного мониторинга воды.

Ключевым остается вопрос, какие реальные действия возможны в зоне боевых действий для более точной оценки ситуации и планирования мер по уменьшению вреда и восстановлению.

“Наибольшая территория природно-заповедного фонда ниже Каховской ГЭС, оказавшейся в зоне поражения, – это фактически вся территория национального природного парка “Нижнеднепровский”, особенно его островные участки. Стоит отметить, что здесь преобладают пойменные леса и другие водные объекты, поэтому территория способна пережить затопление с минимальным ущербом”, - говорит Коноваленко.

Она отмечает, что вокруг Каховского водохранилища была сформирована социально-экономическая структура целого региона, поэтому для выработки стратегии ликвидации последствий и последующего восстановления местности должен быть привлечен широкий круг экспертов из разных сфер – от экологов до экономистов. Для таких обсуждений и совместного поиска решений и вариантов действий по ликвидации последствий прорыва WWF-Украина предлагает украинскую гидроэнергетическую платформу, которая с 2018 года объединяет более 100 энергетиков, гидробиологов, экологов, гидрологов, гидроморфологов и юристов.