Подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской области подтоплены уже 24 населенных пункта, эвакуация продолжается (ВИДЕО)

Уже 24 населенных пункта в Херсонской области подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС. Службы Министерства внутренних дел эвакуировали уже около тысячи человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, вода будет прибывать еще в течение 24 часов, поэтому все подразделения МВД будут работать круглосуточно. Эвакуация людей продолжается.

В Херсоне развернуто пять пунктов для того, чтобы люди могли там находиться перед эвакуацией в другие населенные пункты.

Клименко добавил, что из-за уничтожения машинного зала ГЭС в Днепр попало 150 тонн мазута. Группы с необходимым оборудованием уже отправились на ликвидацию возможных последствий экологической катастрофы.

"Российские оккупанты даже после сегодняшнего террористического акта продолжают обстреливать территорию, где проводятся эвакуационные мероприятия. И такие обстрелы продолжаются и на данный момент", - отметил он.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военное командование Украины заранее предусматривало возможные действия российской армии по подрыву Каховской ГЭС и производило соответствующие расчеты. Поэтому такие действия врага не повредят контрнаступлению ВСУ.