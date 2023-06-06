В Минэнерго ответили, повлиял ли подрыв Каховской ГЭС на работу энергосистемы

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС не повлиял на стабильную работу энергосистемы.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Угроз для стабильности электроснабжения нет. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Экспертами Минэнерго и "Укргидроэнерго" изучается потенциальное влияние катастрофы на объем гидрогенерации. Фактический уровень производимой электроэнергии пока соответствует запланированному", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для Запорожской АЭС нет, эксперты постоянно мониторят ситуацию.

Минэнерго предупреждает, что из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей, возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры.

Также ночью враг нанес массированный ракетный удар по всей территории страны. Из-за падения обломков ракет зафиксировано повреждение линий электропередачи в Киеве и Киевской области, проводятся восстановительные работы.

В то же время из-за обстрелов обесточены населенные пункты в Донецкой области, в приграничной зоне Сумской области зафиксированы новые повреждения электросетей, в результате чего общее количество обесточенных абонентов там достигло почти 11 тысяч потребителей.

Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

По информации ведомства, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1031 МВт*ч. Экспорт в Польшу – 1800 МВт*ч.

За сутки объем газа в украинских хранилищах вырос более чем на 24 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют почти 9,7 миллиарда кубических метров.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.