СБУ устанавливает обстоятельства подрыва РФ Каховской ГЭС

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 441 (экоцид).

"Подоорвав дамбу Каховской ГЭС, Российская Федерация окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Следователи Службы безопасности вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел и Офиса Генерального прокурора проводят первоочередные следственные и процессуальные действия в Херсонской области.

Отдельно СБУ совместно с представителями Министерства энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов устанавливают подробные обстоятельства подрыва плотины врагом.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Украинские правоохранители приступили к расследованию по статье экоцид по факту подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС.