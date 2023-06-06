Оккупанты в панике подорвали дамбу Каховского водохранилища, - разведка

6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховского водохранилища. Это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Там отмечают, что этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обеим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища.

"Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона", - подчеркивают в ГУР МО.

Там подчеркивают, что также это преступление усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

Главное управление разведки сообщало о проведении основных работ по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. В апреле прошлого года произведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой.

"Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил Безопасности и Обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины", - отметили в ГУР МО.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая.

Украинские правоохранители приступили к расследованию по статье экоцид по факту подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС.