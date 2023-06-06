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Гуменюк объяснила, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС
Российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС, чтобы давить на силы обороны и Украину в целом. Но, поняв, что натворили сами эвакуируются.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Россияне подорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом", - отметила она.
По ее словам, оккупанты уже не в силах ждать откуда начнется контрнаступление Украины и таким образом пытались спровоцировать определенную ситуацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Поняв, что они натворили уже сами эвакуируются, потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже. И, соответственно, основное затопление придется именно туда", - сообщила Гуменюк.
Она добавила, что развернут техногенный штаб в областной администрации и призвала местное население не поддаваться панике и эвакуироваться.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.