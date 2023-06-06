Гуменюк объяснила, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС

Российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС, чтобы давить на силы обороны и Украину в целом. Но, поняв, что натворили сами эвакуируются.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Россияне подорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом", - отметила она.

По ее словам, оккупанты уже не в силах ждать откуда начнется контрнаступление Украины и таким образом пытались спровоцировать определенную ситуацию.

"Поняв, что они натворили уже сами эвакуируются, потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже. И, соответственно, основное затопление придется именно туда", - сообщила Гуменюк.

Она добавила, что развернут техногенный штаб в областной администрации и призвала местное население не поддаваться панике и эвакуироваться.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.