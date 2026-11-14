В Украине усилят критерии критичности: статус могут потерять до 15% предприятий

После завершения пересмотра критериев критичности, около 10–15% украинских предприятий могут потерять соответствующий статус.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко в телеэфире, которое передает "Укринформ".

По словам министра, после принятия правительством в октябре изменений, запустивших пересмотр критериев определения предприятий критически важными, состоялось уже три заседания координационного центра.

В настоящее время действует около 600 критериев критичности, устанавливаемых отдельными министерствами, государственными органами и областными военными администрациями.

По словам Кравченко, решение о пересмотре уже было принято для 90% критериев. Сейчас они должны пройти согласование Министерства юстиции. Остальные 10% планируют финализовать в течение следующих недель.

"Ожидаем, что ориентировочно около 10-15% предприятий не будут соответствовать новым, более жестким правилам критичности", - отметил министр.

Что будет с предприятиями, которые не пройдут проверку

После утверждения обновленных критериев государственные органы проверят предприятия, уже имеющие статус критически важных.

Компании, не отвечающие новым требованиям, потеряют статус, однако смогут повторно подать документы.

Приоритетными будут оставаться предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность общин, работу и обслуживание инфраструктуры, функционирования оборонно-промышленного комплекса и выполняют другие важные для экономики функции.

Для предприятий, у которых срок действия критического статуса истекает в ноябре или декабре, планируют предусмотреть его продление еще на 31 день для адаптации к новым правилам.

Предприятия ОПК и топливно-энергетического комплекса, для которых квоту бронирования снизили со 100% до 95%, также получат дополнительный 31-й день для ее пересмотра.

По словам Кравченко, при разбронировании должны учитываться функциональные обязанности работников. В первую очередь речь идет о тех, кто не вовлечен в критические производственные процессы, в частности, технологический и инженерный персонал.

Обновлены правила бронирования

Напомним, правительство обновило правила получения и подтверждения статуса критически важного предприятия для экономики и жизнедеятельности страны.

Новый алгоритм определяет четкие этапы, ответственные исполнители и сроки перехода на обновленные правила определения предприятий критически важными.

Заметим, 12 ноября правительство уже обновило требования к критичности предприятий. После вступления в силу новых критериев государственные органы должны пересмотреть ранее предоставленные статусы.