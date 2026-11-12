Часть предприятий может утратить критичность: какие новые требования правительство выдвинуло к бизнесу

Кабинет министров обновил правила определения предприятий критически важными для экономики и жизнедеятельности страны. Бизнесу придется подтверждать соответствие новым критериям, обосновывать важность своей деятельности и соблюдать установленные квоты бронирования.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Правительственный портал".

Изменения введены во исполнение постановления Кабинета министров. Они должны определить единый порядок перехода бизнеса на обновленные требования, а также установить сроки и ответственные за каждый этап процедуры.

1. Просмотр и согласование критериев

Первым этапом стало обновление отраслевых критериев, по которым предприятия могут получить статус критически важных.

На момент сообщения 90% государственных органов, в том числе все министерства и областные военные администрации, уже пересмотрели соответствующие критерии.

Координационный центр на двух заседаниях согласовал представленные предложения в установленный 10-дневный срок. Другим государственным органам было предложено доработать документы. После изменения их повторно рассмотрит Координационный центр.

2. Государственная регистрация новых критериев

Следующим шагом станет государственная регистрация нормативно правовых актов соответствующими органами и Министерством юстиции.

На данную процедуру отведено до пяти рабочих дней. После завершения регистрации обновленные критерии вступят в силу, и предприятия смогут проходить оценку по новым правилам.

3. Пересмотр действующих статусов критически важных предприятий

После вступления в силу новых критериев государственные органы пересмотрят ранее предоставленные статусы критически важных предприятий.

Компании, получившие критичность по утратившим силу критериям, могут лишить соответствующего статуса. В то же время они смогут повторно подать документы и получить критичность по другим актуальным основаниям, если будут отвечать установленным требованиям.

4. Предприятия ТЭК и ОПК должны скорректировать бронирование

Отдельные требования относятся к предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

К 10 ноября 2026 года они должны были привести количество забронированных работников в соответствие с квотой 95%.

При этом предприятия должны сохранить бронирование за специалистами, непосредственно вовлеченными в производственные процессы и аварийно-восстановительные работы.

Несоблюдение установленной квоты более 10 рабочих дней может послужить основанием для отмены статуса критически важного предприятия.

5. Какие условия нужно выполнить для продолжения критичности

Предприятия, для которых не изменились отраслевые критерии, смогут проходить плановое подтверждение статуса в обычном порядке. Документы в центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации необходимо подавать за два-три месяца до истечения срока действия критичности.

Однако соответствия базовым финансовым или отраслевым показателям теперь недостаточно. Для получения или продления статуса компания должна выполнить два дополнительных условия.

Первое условие – обоснование общественной важности деятельности. Работодатель должен доказать, что прекращение работы предприятия нанесет ущерб одному из следующих направлений:

обороноспособности государства;

жизнеобеспечение населения;

функционированию объектов критической инфраструктуры;

макрофинансовой устойчивости государства

Второе условие – работа в одной из 13 критических сфер экономики. В список входят:

Безопасность и энергетика: оборонно-промышленный комплекс, горюче-энергетический комплекс, аварийно-спасательные службы.

Производство и строительство: добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность.

Инфраструктура и услуги: транспорт и логистика, IT, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля.

При необходимости список критических сфер могут расширить. Для этого профильный центральный орган исполнительной власти или областная военная администрация должна подать соответствующее предложение, согласованное с Координационным центром.

Продлят ли критичность предприятиям до февраля 2027 года

Для обеспечения непрерывной работы критически важных предприятий при переходе на новые правила подготовлен проект нормативного акта по переходному периоду.

Документ предусматривает автоматическое продление статуса критически важных предприятий до 1 февраля 2027, если срок его действия завершается в ноябре или декабре 2026 года.

Таким образом, переходный механизм должен предотвратить перерывы в действии статуса критичности и связанном с ним бронировании работников на время введения обновленных требований.

В то же время речь идет именно о положении подготовленного проекта акта, поэтому для применения автоматического продления необходимо учитывать его окончательное принятие и вступление в силу.

Напомним, согласно обновленным правилам предприятия могут потерять критичность из-за несоответствия зарплатному критерию, что автоматически влияет на возможность бронирования работников.