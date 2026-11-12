Частина підприємств може втратити критичність: які нові вимоги уряд висунув до бізнесу

Кабінет міністрів оновив правила визначення підприємств критично важливими для економіки та життєдіяльності країни. Бізнесу доведеться підтверджувати відповідність новим критеріям, обґрунтовувати важливість своєї діяльності та дотримуватися встановлених квот бронювання.

Як пише Dilo, про це інформує "Урядовий портал".

Зміни запроваджено на виконання постанови Кабінету міністрів. Вони мають визначити єдиний порядок переходу бізнесу на оновлені вимоги, а також встановити строки та відповідальних за кожен етап процедури.

1. Перегляд і погодження критеріїв

Першим етапом стало оновлення галузевих критеріїв, за якими підприємства можуть отримати статус критично важливих.

Станом на момент повідомлення 90% державних органів, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації, вже переглянули відповідні критерії.

Координаційний центр на двох засіданнях погодив подані пропозиції у встановлений 10-денний строк. Іншим державним органам запропонували доопрацювати документи. Після внесення змін їх повторно розгляне Координаційний центр.

2. Державна реєстрація нових критеріїв

Наступним кроком стане державна реєстрація нормативно-правових актів відповідними органами та Міністерством юстиції.

На цю процедуру відведено до п'яти робочих днів. Після завершення реєстрації оновлені критерії набудуть чинності, і підприємства зможуть проходити оцінювання за новими правилами.

3. Перегляд чинних статусів критично важливих підприємств

Після набрання чинності новими критеріями державні органи переглянуть раніше надані статуси критично важливих підприємств.

Компанії, які отримали критичність за критеріями, що втратили чинність, можуть позбавити відповідного статусу. Водночас вони матимуть можливість повторно подати документи та отримати критичність за іншими актуальними підставами, якщо відповідатимуть установленим вимогам.

4. Підприємства ПЕК та ОПК мають скоригувати бронювання

Окремі вимоги стосуються підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та оборонно-промислового комплексу (ОПК).

До 10 листопада 2026 року вони мали привести кількість заброньованих працівників у відповідність до квоти 95%.

При цьому підприємства повинні зберегти бронювання за фахівцями, безпосередньо залученими до виробничих процесів та аварійно-відновлювальних робіт.

Недотримання встановленої квоти понад 10 робочих днів може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

5. Які умови потрібно виконати для продовження критичності

Підприємства, для яких галузеві критерії не змінилися, зможуть проходити планове підтвердження статусу у звичайному порядку. Документи до центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій необхідно подавати за два-три місяці до завершення строку дії критичності.

Однак відповідності базовим фінансовим або галузевим показникам тепер недостатньо. Для отримання чи продовження статусу компанія має виконати дві додаткові умови.

Перша умова — обґрунтування суспільної важливості діяльності. Роботодавець повинен довести, що припинення роботи підприємства завдасть шкоди одному з таких напрямів:

обороноздатності держави;

життєзабезпеченню населення;

функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури;

макрофінансовій стійкості держави.

Друга умова — робота в одній із 13 критичних сфер економіки. До переліку входять:

Безпека та енергетика: оборонно-промисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс, аварійно-рятувальні служби.

Виробництво та будівництво: добувна та переробна промисловість, будівництво, агровиробництво і продовольча безпека.

Інфраструктура та послуги: транспорт і логістика, IT, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я та роздрібна торгівля.

За необхідності перелік критичних сфер можуть розширити. Для цього профільний центральний орган виконавчої влади або обласна військова адміністрація має подати відповідну пропозицію, погоджену з Координаційним центром.

Чи продовжать критичність підприємствам до лютого 2027 року

Для забезпечення безперервної роботи критично важливих підприємств під час переходу на нові правила підготовлено проєкт нормативного акта щодо перехідного періоду.

Документ передбачає автоматичне продовження статусу критично важливих підприємств до 1 лютого 2027 року, якщо строк його дії завершується у листопаді або грудні 2026 року.

Таким чином, перехідний механізм має запобігти перервам у дії статусу критичності та пов'язаному з ним бронюванні працівників на час запровадження оновлених вимог.

Водночас ідеться саме про положення підготовленого проєкту акта, тому для застосування автоматичного продовження необхідно враховувати його остаточне ухвалення та набрання чинності.

Нагадаємо, відповідно до оновлених правил підприємства можуть втратити критичність через невідповідність зарплатному критерію, що автоматично впливає на можливість бронювання працівників.