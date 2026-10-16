Металургійні підприємства ризикують втратити критичність: якими будуть наслідки

Українські металургійні підприємства можуть втратити статус критично важливих і можливість бронювати працівників через тривалі простої та зниження зарплат. Для одного лише "АрселорМіттал Кривий Ріг" йдеться про тисячі працівників, яких необхідно зберегти для майбутнього відновлення виробництва.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова в ефірі Українського Радіо.

За його словами, одним із критеріїв для підтвердження критичності підприємства є рівень середньої зарплати. Металургійні компанії традиційно мали зарплати вище середніх по країні, однак через зупинку виробництва працівники втрачають премії та інші виплати й залишаються фактично на окладах.

У результаті середня зарплата на підприємстві може не відповідати необхідному для збереження критичного статусу рівню.

"Якщо людина отримувала 40–50 тисяч, а зараз отримує 20–25–30 тисяч, нехай вона працює. Навіть якщо підприємство більшу частину часу простоює і людина реально працює третину чи половину свого часу", — пояснив Каленков.

На його думку, уряду необхідно врахувати вимушені простої металургійних підприємств і дозволити їм зберігати критичність та продовжувати бронювання працівників навіть за низького завантаження виробництва.

Особливо гостро питання стоїть для "АрселорМіттал Кривий Ріг". За словами Каленкова, для підприємства йдеться про збереження бронювання для тисяч людей.

"АрселорМіттал" веде переговори з урядом

Паралельно "АрселорМіттал Кривий Ріг" веде переговори з урядом щодо підтримки підприємства. Серед можливих рішень Каленков називає відтермінування або звільнення від окремих податків, зокрема плати за землю, щоб завод міг хоча б частково працювати та зберігати трудовий колектив.

Він також зазначив, що Європейська комісія запросила інформацію про можливий вплив проблем у металургії на українську макроекономіку. У галузі сподіваються, що це може стати підставою для додаткової фінансової підтримки промисловості.

У "Укрметалургпромі" наголошують, що втрата працівників може виявитися не меншою проблемою, ніж руйнування виробничих потужностей. Після завершення війни Україні знадобляться великі обсяги металу для відбудови, однак без збережених трудових колективів швидко відновити виробництво буде складно.

Зупинка великих заводів також безпосередньо вдарить по містах, де вони є ключовими роботодавцями та платниками податків. Каленков зазначив, що місцеві бюджети можуть втрачати надходження від податку на доходи фізичних осіб, землі та частини рентних платежів.

Нагадаємо, відповідно до оновлених правил підприємства можуть втратити критичність через невідповідність зарплатному критерію, що автоматично впливає на можливість бронювання працівників.

Зауважимо, ситуація в українській металургії після російських атак стала геть поганою: "Запоріжсталь" залишається зупиненою, а після влучання у "Каметсталь", яку називали єдиним із трьох великих підприємств повного циклу, що продовжувало роботу, цей комбінат також припинив виробництво.