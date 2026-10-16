Металлургические предприятия рискуют потерять критичность: какими будут последствия

Украинские металлургические предприятия могут потерять статус критически важных и возможность бронировать работников из-за длительных простоев и снижения зарплат. Для одного только "АрселорМиттал Кривой Рог" речь идет о тысячах работников, которых необходимо сохранить для будущего возобновления производства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова в эфире Украинского Радио.

По его словам, одним из критериев для подтверждения критичности предприятия уровень средней зарплаты. Металлургические компании традиционно имели зарплаты выше средних по стране, однако из-за остановки производства работники теряют премии и другие выплаты и остаются фактически на окладах.

В результате, средняя зарплата на предприятии может не соответствовать необходимому для сохранения критического статуса уровню.

"Если человек получал 40-50 тысяч, а сейчас получает 20-25-30 тысяч, пусть он работает. Даже если предприятие большую часть времени простаивает и человек реально работает треть или половину своего времени", - пояснил Каленков.

По его мнению, правительству необходимо учесть вынужденные простои металлургических предприятий и позволить им сохранять критичность и продолжать бронирование работников даже при низкой загрузке производства.

Особо остро вопрос стоит для "АрселорМиттал Кривой Рог". По словам Каленкова, речь идет о сохранении бронирования для тысяч людей.

"АрселорМиттал" ведет переговоры с правительством

Параллельно "АрселорМиттал Кривой Рог" ведет переговоры с правительством по поддержке предприятия. Среди возможных решений Каленков называет отсрочку или освобождение от отдельных налогов, в частности платы за землю, чтобы завод мог хотя бы частично работать и сохранять трудовой коллектив.

Он также отметил, что Европейская комиссия запросила информацию о возможном влиянии проблем в металлургии на украинскую макроэкономику. В отрасли надеются, что это может послужить основанием для дополнительной финансовой поддержки промышленности.

В "Укрметаллургпроме" отмечают, что потеря работников может оказаться не меньшей проблемой, чем разрушение производственных мощностей. После войны Украине понадобятся большие объемы металла для восстановления, однако без сохраненных трудовых коллективов быстро возобновить производство будет сложно.

Остановка крупных заводов также непосредственно ударит по городам, где они являются ключевыми работодателями и налогоплательщиками. Каленков отметил, что местные бюджеты могут терять поступление от налога на доходы физических лиц, земли и части рентных платежей.

Напомним, согласно обновленным правилам предприятия могут потерять критичность из-за несоответствия зарплатному критерию, что автоматически влияет на возможность бронирования работников.

Отметим, ситуация в украинской металлургии после российских атак стала совсем плохой: "Запорожсталь" остается остановленной, а после попадания в "Каметсталь", которую называли единственным из трех крупных предприятий продолжавшего работу полного цикла, этот комбинат также прекратил производство.